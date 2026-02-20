今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、トイレ中の可愛い子猫。ポーズと表情にびっくりです。

トイレ中の子猫の様子はXにて、317万回以上表示。Xユーザーたちからは「ウルヴァリンみたいな勇ましい顔と姿良すぎる」「かわいすぎて今日一日の疲れが吹っ飛びました…」「「こ、こんちわーっす」って言ってそう」とのコメントがたくさん寄せられていました。

トイレ中だよね？

Xアカウント「凌」に投稿されたのは、トイレ中の子猫。「#猫のうんこ顔選手権」のタグがつけられたこの投稿は、5年前の光景だそうです。猫トイレの中にいる子猫は踏ん張って力が入ったためか、後ろ足だけで立っている状態だったのだそう。子猫は無表情でカメラ目線でした。

写真の子猫は、縞模様がはっきりとしたシャムのような柄で、青い目がきれいな猫に成長したそうです。しかし、投稿者さんには懐いてくれないのだそう。可愛いのに勇ましいうんこ顔を見せてくれた子猫でした。

子猫のポーズにX民もびっくり

子猫のトイレ中の姿を見たXユーザーたちからは「仁王立ちでうんこしてるんです…？？(驚愕」「えっっ、ちっちゃい人？」「かわいすぎて変な声出る」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「凌」では、投稿者さんの日常や猫たちの写真などが投稿されています。

