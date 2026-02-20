俳優のクリス・ヘムズワースが、今年公開予定のマーベル最新作「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」の後も、ソー役で出演する予定であることを明かした。2011年の「マイティ・ソー」以来、スーパーヒーロー役を演じてきたクリスだが、まだ引退の予定はないようだ。



【写真】女優妻エルサの肩を抱くイエメン俳優 服着てても胸板が激厚

ポッドキャスト「Smartless」でクリスはこう話す。「この前今後について(マーベル・スタジオの社長)ケヴィン・ファイギと話していたんだけど、見る人たちがあのキャラクターの劇的な変化を楽しみにしているからまだ大丈夫だって」「次が何になろうとも、僕らはまたユニークで一味違うアイデアがあると思う」



そして、タイカ・ワイティティ、ケネス・ブラナー、ルッソ兄弟など数々の監督の下で違ったバージョンのソーを演じるのが「とても楽しい」と続けている。



ルッソ兄弟がメガホンを取る「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」は12月18日に日米同時公開が予定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）