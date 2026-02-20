ベティスの特別ユニが話題

スペイン1部レアル・ベティスの新ユニフォームが、話題になっている。

新ユニフォームはベティスが本拠地を置くセビリア地方の名産品であるオレンジが原材料にもなっており、こするとオレンジの花の香りが漂う仕様になっているという。

クラブの日本語版「X」では「都市の緑地の重要性を訴えるため、オレンジから作られた革新的なユニフォーム。これが今季の #ForeverGreen 特別ユニフォームです！」と、伝統的な緑と白の縦縞模様にオレンジ色も入ったユニフォームを紹介した。

新しいユニフォームを手にした選手達の関心も高く、こするとオレンジの花の香りがすると知った選手達の多くは、匂いを嗅いでいた。

SNS上では、「対戦相手に『良い匂い』と油断させられそう」「環境にも良いこと！」「なぜジュースの工場のような香りがするんだと思われそう」「CKで守るときにオレンジの香りがするとか、ぶっ飛んでるね」「珍しい」「単なるユニフォームじゃなく、姿勢を示すモノだ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）