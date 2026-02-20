女優の長濱ねる（２７）が、３月１１日開催の朗読劇「東京の空」（東京・一ツ橋ホール、昼夜２公演）で初舞台を踏むことが１９日、分かった。出演は長濱のみ。昨年１２月２４日に死去した、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さん（享年９２）の追善公演として上演される。

１９４５年３月１０日の東京大空襲で家族６人を亡くし、戦争孤児になった海老名さんは、生涯を通じて戦争反対を訴え続けていた。「東京の空」には、海老名さんの生い立ちから、戦時中の疎開先での記憶、空襲の悲劇、焼け野原となった東京での失意の日々などを凝縮。母から「いつも笑顔でいてね」と言われた思い出などを盛り込み、朗読劇として披露する。

残念ながら、生前の海老名さんと交流することはできなかったが、長崎出身で祖母が被爆している長濱も思いは同じ。「世界ではいまも戦争がなくならず、私たちの足元にも漠然とした不安が広がっています。だからこそ、この物語を語り継ぐことに大きな意味があると感じています」。公演に向けて「当時を生きた人々の記憶に耳を澄ませ、一言一言を大切に朗読したいと思います。平和への祈りを胸に、誠実に努めます」と気を引き締めた。

長濱は２０１９年にアイドルグループ「欅坂４６」を卒業。女優として活躍しながら、戦後８０年の節目となった昨年は日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」で「平和のために何ができるのか」などをテーマに、火曜パートナーを務めた。海老名さんの遺志を受け継ぎ、朗読劇で平和を呼びかける。

〇…海老名さんの次男で落語家の林家三平（）は「戦争で犠牲になるのは、最後は国民なんです。その思いを込めて、今だからこそ大切にしたい。平和の叫び。ねるさんの魂の声が天国にいる、戦没者の皆様に届くことを切に願っております。私の母も、東京大空襲で亡くなった家族とともに、この朗読会を見守っていることと信じています」とコメントを寄せた。演出家の倉本朋幸氏（）が上演台本と演出を手掛ける。