¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¡¦¥Õ¥ê¡¼¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬¥Õ¥ê¡¼£±£´£°¡¦£´£µÅÀ¡¢¹ç·×£²£±£¹¡¦£±£¶ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±£·ºÐ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¡¢Ãæ°æ¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î£±£¹ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¤Î£±£¸ºÐ¤òÈ´¤¯ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¡Ö£×£è£á£ô¡¡£á¡¡£×£ï£î£ä£å£ò£æ£õ£ì¡¡£×£ï£ò£ì£ä¡×¤Ë¤Î¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ë¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·£³¤ÄÌÜ¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤«¤é¤ÎÏ¢Â³£³²óÅ¾¤¬£²²óÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢±éµ»¸å¤Ï¸ý¸µ¤Ë»Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£ÆÀÅÀÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Ý¥«¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È´¿´î¤ÎÎÞ¡£¶â¥á¥À¥ë¤Î¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤ÆÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÅÀ¿ô¤¬½Ð¤¿¸å¡¢´î¤Ó¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë½ç°Ì¤¬½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿Èº£²¿°Ì¤À¤í¤¦¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø£³°Ì¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¸½¼Â¤Ê¤Î¤«µ¿¤¦¤°¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£