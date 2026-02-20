長濱ねる、被爆三世として海老名香葉子さんの意志継ぎ初舞台「平和への祈りを胸に、誠実に努めます」 出演者一人のみの朗読劇
俳優・長濱ねるが、3月11日に開催される海老名香葉子追善公演『東京の空』にて、初舞台を踏むことがわかった。また、海老名香葉子さんの息子で2代・林家三平から公演に向けてのコメントも到着した。
【全身ショット】エレガントなワンピース姿で気品と色気あふれる長濱ねる
落語家・初代林家三平の妻でエッセイストとして活躍する海老名香葉子さんは、1945年3月、東京大空襲で家族6人を亡くし戦争孤児となった。その経験から、海老名さんは長年にわたり平和の尊さを訴え続けてきた。
この悲劇を繰り返してはならない――その強い思いから、長崎出身で被爆三世の長濱が、語り部として海老名さんの体験をもとに朗読をするという企画が立ちあがった。しかし、2025年12月24日に海老名さんが亡くなり、彼女が生きている間にやりたかったという希望はかなわなかった。
海老名さんの意志を継いで、平和への思いを伝える為、1945年の東京大空襲から81年後、3月10日の翌日2026年3月11日に公演を行うことが決定。出演者は今回が初舞台となる長濱一人のみ。
■長濱ねるコメント
初めて朗読劇に参加させていただきます。混沌とした時代の中で、世界ではいまも戦争がなくならず、私たちの足元にも漠然とした不安が広がっています。だからこそ、この物語を語り継ぐことに大きな意味があると感じています。
当時を生きた人々の記憶に耳を澄ませ、一言一言を大切に朗読したいと思います。平和への祈りを胸に、誠実に努めます。
■海老名さんの次男 2代・林家三平コメント
昨年クリスマスイブ、心を込めて筆を取った私の母が天国へ立ちました。
生前、平和について語り続けた母、海老名香葉子。
子どもたちにもわかりやすいように、ただ戦争を語るだけではなく、戦前の豊かな心を持った日本に暮らす下町の人々の姿。
昭和20年3月10日、空襲のために一夜にして、全てがなくなってしまったのです。先の大戦は、私たちにとっては、他人事ではありません。皆さんの、おじいさん、おばあさん、また、ヒイおじいさん、ヒイおばあさんも必ずこの戦争に関わっているのです。
今回、朗読してくださる、長濱ねるさんも、ご家族が長崎で被爆をなさったと聞いています。戦争で犠牲になるのは、最後は国民なんです。その思いを込めて、今だからこそ大切にしたい。平和の叫び。ねるさんの魂の声が天国にいる、戦没者の皆様に届く事を切に願っております。
私の母も、東京大空襲で亡くなった家族とともに、この朗読会を見守っていることと信じています。
林家三平
【全身ショット】エレガントなワンピース姿で気品と色気あふれる長濱ねる
落語家・初代林家三平の妻でエッセイストとして活躍する海老名香葉子さんは、1945年3月、東京大空襲で家族6人を亡くし戦争孤児となった。その経験から、海老名さんは長年にわたり平和の尊さを訴え続けてきた。
海老名さんの意志を継いで、平和への思いを伝える為、1945年の東京大空襲から81年後、3月10日の翌日2026年3月11日に公演を行うことが決定。出演者は今回が初舞台となる長濱一人のみ。
■長濱ねるコメント
初めて朗読劇に参加させていただきます。混沌とした時代の中で、世界ではいまも戦争がなくならず、私たちの足元にも漠然とした不安が広がっています。だからこそ、この物語を語り継ぐことに大きな意味があると感じています。
当時を生きた人々の記憶に耳を澄ませ、一言一言を大切に朗読したいと思います。平和への祈りを胸に、誠実に努めます。
■海老名さんの次男 2代・林家三平コメント
昨年クリスマスイブ、心を込めて筆を取った私の母が天国へ立ちました。
生前、平和について語り続けた母、海老名香葉子。
子どもたちにもわかりやすいように、ただ戦争を語るだけではなく、戦前の豊かな心を持った日本に暮らす下町の人々の姿。
昭和20年3月10日、空襲のために一夜にして、全てがなくなってしまったのです。先の大戦は、私たちにとっては、他人事ではありません。皆さんの、おじいさん、おばあさん、また、ヒイおじいさん、ヒイおばあさんも必ずこの戦争に関わっているのです。
今回、朗読してくださる、長濱ねるさんも、ご家族が長崎で被爆をなさったと聞いています。戦争で犠牲になるのは、最後は国民なんです。その思いを込めて、今だからこそ大切にしたい。平和の叫び。ねるさんの魂の声が天国にいる、戦没者の皆様に届く事を切に願っております。
私の母も、東京大空襲で亡くなった家族とともに、この朗読会を見守っていることと信じています。
林家三平