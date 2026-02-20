長濱ねる、被爆三世として海老名香葉子さんの意志継ぎ初舞台「平和への祈りを胸に、誠実に努めます」 出演者一人のみの朗読劇

長濱ねる、被爆三世として海老名香葉子さんの意志継ぎ初舞台「平和への祈りを胸に、誠実に努めます」 出演者一人のみの朗読劇