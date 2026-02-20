吉岡里帆×奈緒が映画初ダブル主演『シャドウワーク』映画化、2026年公開
「第66回江戸川乱歩賞」受賞作家・佐野広実による同名小説『シャドウワーク』（講談社文庫）が映画化され、2026年に全国公開されることが決定した。あわせて、吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務めることが発表され、コメントが到着した。
【動画】吉岡里帆、奈緒のコメント
物語の舞台は、海の近くに建つ一軒の日本家屋。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター「おうち」だ。だが、この施設、何かがおかしい──。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルターを舞台に、隠された秘密と人間の再生を描く、女性たちのクライム・サスペンス。
吉岡が演じるのは、新たに「おうち」にやって来た紀子。夫に心身共に支配され、人生を諦めかけていたが、そこでの暮らしを通して、本当の自分を取り戻していく。奈緒が演じるのは、亡くなったある女性について捜査中の刑事・薫。女性の身辺を探るうちに「おうち」との関係にたどり着く。
吉岡は「信頼を寄せる奈緒さんと、そしてこれから発表される個性豊かなキャストの皆様と一緒に、絆を持って『シャドウワーク』の世界観を作り上げてきました。皆さんには固唾を呑んで観ていただけるかなと思っております」、奈緒は「人間本来の持つ強さというものを、たっぷりと描いた映画となっておりますので、ぜひ劇場でその迫力も含めて感じていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せる。
監督を務めるのは、『君は永遠にそいつらより若い』で高い評価を得た吉野竜平。吉野監督は原作について「他者の痛みへの想像力が薄れ、踏み躙られるのは弱いお前のせいだ、そんな空気が加速しているこの時代に、映画というエンタメの形でチクッと皮肉の針を刺せたら。そんな気持ちで、この『シャドウワーク』という作品を創りました」と語っている。
喜劇からシリアスまで幅広い作品で存在感を発揮してきた吉岡と奈緒が、本作で初の映画ダブル主演を果たすことでも注目を集めそうだ。
■監督：吉野竜平のコメント（全文）
配偶者や親から暴力を受けた女性たちが静かに暮らす、とある一軒のシェルター。しかしそこには秘密のルールがあって…。とんでもなく現実離れした設定にも関わらず、佐野広実先生の原作小説を読んだとき、不思議なリアリティを感じ、とても強く惹きつけられました。
それは、その物語の奥底に「人間の生命力」という普遍的なテーマが流れていたからです。不条理な暴力に抑え込まれても、それに抗い、光を見つけようとする、誰しもに備わった生きものの本能のような。
他者の痛みへの想像力が薄れ、踏み躙られるのは弱いお前のせいだ、そんな空気が加速しているこの時代に、映画というエンタメの形でチクッと皮肉の針を刺せたら。そんな気持ちで、この『シャドウワーク』という作品を創りました。
