介護で誰もが迷う「オムツを使うべきか」排泄ケアの第一人者が示す、長所と短所の理解と自立を支えるトイレ介助

昨今、介護用のオムツの種類も増えてきた。親の介護を考えていたり、現在進行形で介護をしている人のなかで浮かぶ疑問のひとつが「オムツをするかどうか」だろう。



30年以上、排泄を専門とする看護師として働き、自身の母親の介護も行った、排泄ケアの第一人者である西村かおるさんは、オムツの長所や短所も理解したうえで、他の選択肢も考えてみようと提案する。



著書『「排泄介護」のお悩み解消ブック トイレ介助、オムツの使い方、下痢・便秘時のお世話のコツ』（翔泳社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

オムツは本当に必要？

介護で排泄の問題が出たときに、オムツをつけた方がいい？と悩む人は多いと思います。オムツをつければ、失禁への心配が減り、夜もしっかり眠れて、介護も楽になることでしょう。

しかし、本人がオムツを受け入れられないと、自尊心を傷つけてしまうかもしれません。

また、オムツ代がかかり、ニオイ・廃棄の問題や、かぶれなどの皮膚トラブルが起こることがあります。

このように、オムツには長所も短所もあるので、まずはオムツをつける前に他にやれることがないか考えてみましょう。

排泄行為の流れを見直そう

まずは排泄行為の流れの中でどこに問題があるのかをチェックします。もし頻尿や尿が出にくいなどの症状があるなら、病院を受診することをおすすめします。

介護がグッと楽になるので、治せるものは治してしまいましょう。一方で、認知機能の低下や動作の不自由など、すぐに治すことが難しい問題については、本人ではなく環境を変えましょう。

例えば、歩行機能が低下していてトイレに辿り着くのが難しいのであれば、トイレへの動線に手すりを付ける、居室をトイレの近くの部屋にする、しびんやポータブルトイレを利用するといった方法があります。

■オムツを使った排泄介護のメリット・デメリット

【メリット】

・漏れるかもしれないという心配が少なくなる

・衣類から外に漏れることが減る

・夜間に安心して眠れる

・介護が楽になる



【デメリット】

・本人が受け入れにくい（自尊心が傷つく）場合がある

・オムツ代がかかる

・ニオイや廃棄の問題がある

・かぶれなどの皮膚トラブルが起こることがある

オムツに頼らない排泄介護

オムツに頼らない排泄介護は本人の自立を促し、お互いの関係性を良好に保つことにもつながります。

けれど、オムツに頼ることは決して悪いことではありません。例えば、夜間頻尿で何回も起こされてつらいなら、夜だけオムツをつけることで本人も家族も安心して眠ることができます。

オムツを使った方がいいかどうかはケースバイケースです。どちらがいいのか迷ったら、看護師やケアマネジャーに相談してみてくださいね。

羞恥心に配慮した声かけを

トイレに誘導するときは、本人の羞恥心に配慮した声かけを心がけましょう。トイレを強制したり、せかしたりしてはいけません。

そもそも高齢者は尿意や便意に鈍くなっていることがあります。そのため、本人と介護者の間で認識に食い違いが生じることがあることを知っておいてください。

特に高齢女性の場合は「トイレに行くことは恥ずかしいこと」と思っていることがあるため、周囲の人に声かけを聞かれないよう配慮することも大切です。

本人がトイレに行きたがらない場合は、時間を置いてから再度声かけをしたり、前回からどのくらい時間が経ったかを伝えてみたりしてください。

それでもうまくいかない場合は、トイレに行きたがらない理由を考えてみましょう。例えば、面倒だから、トイレは寒いからなどの理由があるなら、暖房を付けて暖かくする、時間を少し置いてから「一緒に体を動かそう」と誘う、「トイレに行った後にお茶とおやつの時間にしましょう」と提案するなどすると、トイレに行く気になるかもしれません。

トイレ内での介助の基本

トイレの介助は、本人ができないことだけを手助けするのが基本です。自分でできることは自分でやってもらうことが、本人の能力維持につながります。

良かれと思って介護者がすべてやってしまうと、本人の自尊心を傷つけることになりかねません。排泄行為の流れのうち、本人ができること・できないことを確認したうえで、できないことだけお手伝いしましょう。

もちろん、トイレ内でも本人の羞恥心に配慮することが必要です。周囲の人に見られないように、タイミングを見計らって声かけをするなど工夫しましょう。

西村かおる

日本三育学院カレッジ看護学科卒業、東京都公衆衛生看護専門学校卒業後、東京衛生病院に訪問看護師として勤務。その後、英国にて地域看護コンチネンスアドバイザーについて失禁看護を学ぶ。帰国後、コンチネンスセンター（排泄ケア情報センター）開設。 2019年山梨大学大学院医学工学総合教育部修士課程看護専攻修了。現在、日本コンチネンス協会の名誉会長を務めるほか、コンチネンスジャパン株式会社専務取締役。全国各地の病院にて非常勤でコンチネンスケアを行う。