新しくやってきた子猫が、先住犬にぐいぐいアタックしたら…？そんな微笑ましい日常を映した動画は、記事執筆時点で5万回を超えて再生され、「絶妙な力加減が素敵」「優しいお兄ちゃんだね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家にやってきた子猫→先輩犬のことを大好きになり…あまりにも尊い『やり取り』】

先住犬と子猫が対面

TikTokアカウント「laku3232」に投稿されたのは、子猫の「エル」ちゃんを迎えて間もないころの様子。

エルちゃんは、先住犬のコーギー「ラク」くんのことが気になって仕方がないようです。寝転がっているラクくんのそばへ行き、前足でツンツン。さらには口元をハムッと噛んで引っ張ってみたりと、なかなかの積極ぶりだったといいます。

優しすぎる神対応にほっこり

顎下をハムッとされ、さすがに避けたラクくん。その拍子にバランスを崩したエルちゃんは、コテンと後ろに倒れてしまいます。

するとラクくんもゴロンと横になり、前足をホイホイと動かしてエルちゃんと同じ目線に。どうやら本気で怒るのではなく、遊びに付き合ってあげることにしたようです。自分よりずっと小さくてか弱いエルちゃんを気遣うような仕草にキュンとしてしまいます。

なんだかんだ放っておけないお兄ちゃん

やんちゃなエルちゃんを前に、どこか「やれやれ」と言いたげなラクくん。前足でそっとエルちゃんをよけながら、ちょっぴり迷惑そうな表情を見せます。

ところが、エルちゃんが急に他のことに気を取られて走っていってしまうと、ラクくんは上体を起こしてじっとその姿を目で追っていたそうです。何だかんだエルちゃんのことが気になって放っておけない、心優しいラクくんなのでした。

この投稿はTikTokで5万回以上再生され、「優しい世界」「相手してあげるの頼もしいお兄ちゃんだなあ」「癒された」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『laku3232』さまでは、成長してさらに仲良しになった2匹の日常が投稿されています。大きくなったエルちゃんと、変わらず優しいラクくんの姿が見たい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

