「朝からもらい泣き」「なんて尊い」坂本花織、五輪最後の圧巻演技で堂々の銀メダル！「素晴らしかった！」中井亜美は銅メダル獲得【冬季五輪】

ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュアのフリーが現地2月19日に行われ、日本の坂本花織は224.90点で銀メダルに輝いた。

今季限りの引退を表明している坂本がフリーの曲目に選んだのは「愛の賛歌」。冒頭の華麗なダブルアクセルから前半はトリプルフリップから3連続ジャンプなどしっかり決めた。

最後は少し悔しそうな表情も見せたが、競技後は声援を送ってくれたファンにもしっかり手を振って引き上げた。