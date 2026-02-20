「朝からもらい泣き」「なんて尊い」坂本花織、五輪最後の圧巻演技で堂々の銀メダル！「素晴らしかった！」中井亜美は銅メダル獲得【冬季五輪】
坂本は最後の五輪で銀メダルに輝いた(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュアのフリーが現地2月19日に行われ、日本の坂本花織は224.90点で銀メダルに輝いた。
【関連記事】世界が拍手喝采 衝撃低迷で13位発進の米グレンが見せた“貫禄演技”に米メディアも震撼「壊滅的だった状況とは対照的だ」【冬季五輪】
今季限りの引退を表明している坂本がフリーの曲目に選んだのは「愛の賛歌」。冒頭の華麗なダブルアクセルから前半はトリプルフリップから3連続ジャンプなどしっかり決めた。
最後は少し悔しそうな表情も見せたが、競技後は声援を送ってくれたファンにもしっかり手を振って引き上げた。
これには見守ったファンの間から「ダブルアクセル、素晴らしかった！」「花織ちゃーん！」「朝からもらい泣き」「なんて尊い」と感動の輪が拡がっている。
五輪初出場ののびのび演技で話題の17歳、中井亜美もSPに続きトリプルアクセルを決めるなど、銅メダルに輝いた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。