嫌いなヤツは人間だと思わなければいい？

商業ビルのエレベーター内で、「職場の愚痴」を言っている人がいた。

「あいつ、本当に何様なの？ って感じ。いまは言うこと聞いてるフリしてるけど、何も言わずにやめてやるんだからね。私がいなくなって、せいぜい困ればいいわ」

まったく知らない人だが、人目もはばからず友人に話している様子を見ると相当ご立腹だ。

「まぁ、やめることはないんじゃない？ そいつのことを人間だと思わなければいいんだよ」

相手はそう言ってなだめようとしていた。

職場にいる「嫌いなヤツ」を、人間だと思わなければいいというアドバイス。

私もかつて、職場でキレて大泣きしている同僚にそう言ってみたことがある。同僚は「嫌いなヤツ」に嫌味を言われたと言って、泣くほど怒っているのだった。

怒りをおさめたくて言ってみたのだが無駄だった。「人間じゃなかったら何なんだよ!? 何だったらガマンできるっつーんだよ!?」とさらにキレちらかしたのだ（ちなみに女性）。

まぁ実際、我ながらひどいというか、ずいぶんなアドバイスである。

相手を嫌いになる前に、できることがある

職場に、どうにも嫌いな人がいるというのは苦痛だ。

こうなる前に、何かできることはあったのだろうか。

組織開発コンサルタントの勅使川原真衣氏は、「職場の人を好きになれないんですけど、どうすればいいですか」とよく聞かれるという。

『組織の違和感』（ダイヤモンド社）の中で、こう述べている。

好き嫌いや仲が良いかどうかは業務と離れたものだと思われていますが、信頼感が職場の生産性に寄与しないわけがありません。違和感を放置した結果、信じられない、もとい、嫌いにまでなっている。



――『組織の違和感』p.247より

つまり、「相手を信じられない」というのが問題なのだ。

「今の反応、変だったな」

「どうしてそんな言い方をするんだろう？」

そういった違和感をスルーして、「あの人はこういう人だから」と決めつけるようになり、信頼できなくなっている。

「さっきの発言の意図がちょっとわからなくて戸惑っているのですが……」

などと違和感を話し合うことができれば、相手を「好き」とまではいかなくても、信頼できるようになるだろう。

「合わない」と切り捨てる前に

人にはそれぞれ「持ち味」があり、相性がある。「あの人、ちょっと合わないな」とか「何を考えているかよくわからないな」ということはあるものだ。

しかし、「合わない」と切り捨ててしまえば、良い職場にはならないし、「嫌いな人と毎日顔を合わせなければならない」と苦しむことになる。嫌いな人がいるからと、毎回退職していては身が持たない。

勅使川原氏も「たったひとりの嫌な人のために自分のキャリアを棒に振るなんて、そんなことはしなくていい。困ったらいったん、違和感の原点に立ち返りましょう」と言っている。

逆にいえば「ちょっと合わないな」という人とも、同じ目的に向かって一緒に働くことができるのが組織の良さだ。だからこそ、一人ではできないことができる。独創的な事業や商品、サービスも生まれるというものである。

本書には、組織の違和感を起点にして良い職場を作る方法が書かれている。職場の人を好きになれないという人にもおすすめしたい一冊だ。

小川晶子（おがわ・あきこ）

大学卒業後、商社勤務を経てライター、コピーライターとして独立。企業の広告制作に携わる傍ら、多くのビジネス書・自己啓発書等、実用書制作に携わる。自著に『文章上達トレーニング45』（同文館出版）、『オタク偉人伝』（アスコム）、『超こども言いかえ図鑑』（川上徹也氏との共著 Gakken）、『SAPIX流 中学受験で伸びる子の自宅学習法』（サンマーク出版）がある。