ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーに日本中が感動した。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。千葉百音は４位。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が逆転で金メダルとなった。

Ｘ（旧ツイッター）では「かおちゃん」「百音ちゃん」「＃フィギュアスケート女子フリー」などフィギュア関連ワードが上位独占。

ネット上では「もう全員が一瞬一秒にかける思いを考えると涙が止まらない…」「どれだけの重圧だったか…」「いろんな感情の涙で朝から泣いてる」「日本女子みんな頑張った！」「色んな人に伝わったと思う」「それでもかおちゃんのスケーティングの異次元さが一番心に残る」「亜美ちゃんもあの空気の中トリプルアクセルを決めきれる根性！」「かおちゃん、現役続行でもいいのよ」「祝福し合う３人に涙が止まらん」「かおちゃん集大成！！」「かおちゃん、ホッとしたよね…」「百音ちゃん初のオリンピック４位ってすごいこと！」「百音ちゃんは心の笑顔の金メダルです」「いや、日本女子強すぎるんよ」「日本の女子シングルの歴史をつくってくれてありがとう」「日本女子の層が恐ろしい」「日本女子フィギュア史上最高の布陣だったんだなぁ」などと感激の声が一気にあふれていた。