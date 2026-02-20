グーグルで身についた意外な習慣とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

仕事に適応するうちに、思考や行動のクセは変わっていく

働いていると、「いつの間にかクセがついたな」と感じることがある。

広告代理店で働いている私の友人は、待ち合わせには必ず15分前に着くようになったと言っていた。

仕事に適応するうちに、思考や行動の癖が変わっていくのは、ある意味自然なことだ。

あなたにも、似たような経験はないだろうか。

グーグルならではの「慣習」

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、グーグルで身についた習慣について、こう書いてある。

グーグルでは、共有カレンダーがないと仕事にならなかった。



自分のミーティング（山ほどあった）の予定を把握するのに必要なだけでなく、このカレンダーを通じて同僚のミーティングにも招待された。

同僚は共有カレンダーで僕の予定を見て、空き時間があったら、そこに直接、ミーティングの予定を入れてくる。



皮肉だが、僕が大事なことのために時間をつくれるようになったのは、グーグルの多忙でミーティングの多い社風――と共有カレンダーの使用が義務づけられていたこと――のおかげだった。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

グーグルでは、自分のスケジュールは「自分のもの」というより、「常に誰かに見られているもの」だったと彼らは言う。

空いている時間は、あっという間に他人の予定で埋まってしまう。

では、そんな環境で彼らはどうやって、自分の時間を守っていたのだろうか。

グーグルで身についた意外な習慣

何かの予定を立てるとき、あなたは自分に誓いを立て、「これをやるぞ」という小さなメッセージを自分に送っている。だがハイライトを予定に組み入れることの効果は、それにとどまらない。1日の時間の使い方を考えざるを得なくなるのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

彼らが身につけた習慣とは、「1日のハイライトを先に予定に入れること」だ。

他人の予定で埋め尽くされがちな環境だったからこそ、「この時間だけは自分のために使う」と、あらかじめ決める必要があったのだ。

自分の時間をデザインする習慣が、自然と身についたのである。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）