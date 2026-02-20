日本時間２０日朝に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子フリーで、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得した。

演技後は、涙を流す姿が見られた。（デジタル編集部）

ショートプログラム（ＳＰ）２位で、この日のフリーは最後から２番目に滑った坂本。後半の連続ジャンプが単独ジャンプになったが、それ以外はミスなく、滑り切った。ただ、演技直後はガッツポポーズはなく、はじけるような笑顔も控えめだった。リンク脇で迎えた中野園子コーチに近寄ると、涙が流れた。

フリーの得点は自己ベストに遠く及ばない１４７・６７点で、合計点でも、直前に滑った世界女王のアリサ・リュウ（米）を下回る２２４・９０点。この時点で、目標にしてきた金メダルはかなわなかった。ＳＰ１位だった中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がフリーは得点を伸ばせず銅メダル。坂本の銀が決まった。

表彰式後も、やはり涙が止まらない２５歳。ただ、涙を流しながらも普段通りの笑顔も見られた。

重圧と闘いながら好演技を披露し、フィギュア女子の日本勢としては初めて２大会連続メダルに輝いた達成感、目標に届かなかった悔しさ、競技人生に一区切りを打つ寂しさ…。どんな思いが胸に迫っていたのか――。

坂本は表彰式後の放送局のインタビューで、やはり涙を流しながら「力が最後まで１００％だしきれなかったのがすごく悔しい」「これだけ悔しい思いをしても、銀メダルを取れたことは、今までの頑張りが実った」「この４年間、頑張ってきて良かった」などと話した。