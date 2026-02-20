◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で高いレベルの演技を披露した。フリーは140.45点をマークして合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳298日でのメダル獲得で、2010年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の19歳153日の日本女子フィギュアスケート最年少記録を更新した。

表彰台終了後のインタビューで初出場での銅メダル獲得に「正直本当にびっくりしています」と振り返りながらも「本当に嬉しいです」と笑顔。SPで首位に立ち金メダルが視界に入ったが「しっかりと自分自身落ち着いてできてましたし、緊張もほとんどしてなかったので、本当にいつも通りの自分をしっかりと出せたと思う」と、平常心で滑ることができた。

また、演技後の得点が表示された際、中井は少し間があってから口元に手をあてて驚き、喜んだが「あのどこに順位が出るかわかんなくて。自分自身今何位なんだろうぐらいの気持ちで見てたら、名前の横に3位って書いてあって。それで凄くびっくりして本当に現実なのか疑うぐらいびっくりしました」と明かした。