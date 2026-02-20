「彩りやめました 笑」小倉優子、中1長男への“茶色だらけ”弁当に共感集まる プチ反抗期のなか施す“工夫”に母の愛情にじむ「ほんとリスペクトする」「愛情感じるお弁当」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当!!彩りやめました 笑」と書き出し、長男（13）への“茶色い”手作り弁当を紹介した。
【写真】「彩りやめました 笑」プチ反抗期の中1長男への“茶色だらけ”の手作り弁当
「お野菜、いらないらしいです」「お肉 揚げ物が嬉しいらしいです!!」と育ち盛りの年頃ならではのリクエストを受けていることを明かし、ごはんのおかずにエビフライやポテトフライ、焼いたウィンナーソーセージなどをメインに詰めた弁当の写真を披露。
続けて「作るのも楽だし、息子も嬉しいしウィンウィンです と言いつつ、やっぱり毎日茶色だけはバランスが気になってしまうので 野菜炒めとか麻婆茄子、青椒肉絲などお野菜が入った好きなメニューを入れちゃおう!!」と記し、わが子の健康を思う母の愛情をのぞかせていた。
なお、この日の弁当にも“グリーン”としてブロッコリーが添えられている。
コメント欄には「丁寧、愛情感じるお弁当です ブロッコリーがあり、彩りあります！うちも茶色ばかりです」「わかる！我が家も彩りとか野菜を入れなきゃとか頑張ってたけど、ある時に心が折れました 良いと思います！」「十分彩ってるで」「息子の好き嫌いプラス健康をも気にしつつ一生懸命優しく柔軟に対応してるゆうこりんママに感動とほんとリスペクトする」など、共感や称賛の声が数多く寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
