もらったらうれしい「和歌山県のお土産」ランキング！ 2位「有田産みかんゼリー」を抑えた1位は？
自宅でのティータイムや晩酌を格上げしてくれる名産品は、今の生活スタイルにおいて最も重宝される贈り物の1つです。自分ではなかなか買わないけれど、もらうとうれしい「ちょっとしたぜいたく」が、相手の日常に幸せなひとときを運びます。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「和歌山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「焼き菓子はよくお土産であるけど、ゼリーはあまりもらったり買うことがないから新鮮」（30代女性／東京都）、「有田産のフレッシュなみかんゼリーを堪能したいから」（20代男性／埼玉県）、「ゼリーはさっぱりしていて食べやすそうだから」（20代男性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「有田みかん果汁の爽やかな甘酸っぱさがあり、しっとり生食感で満足感が高く、柑橘の香りが重さを感じさせないので、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「みかんの風味がたまらないから」（40代女性／埼玉県）、「みかんの味がバームクーヘンに染み込んでいて美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：有田産みかんゼリー（梅義）／44票和歌山県を代表するブランド「有田みかん」をぜいたくに使用した、梅義の「有田産みかんゼリー」が2位にランクイン。有田地域の恵みと豊かな太陽を浴びて育ったみかんの濃厚な甘みと爽やかな酸味が凝縮されています。見た目にも鮮やかで、季節を問わず贈り物として重宝される、和歌山らしい自然の恵みを感じる一品です。
1位：生バウムクーヘン有田みかん（MAHALO）／63票堂々の1位に輝いたのは、MAHALOの「生バウムクーヘン有田みかん」です。地元特産の有田みかんを皮ごと練り込んだ生地は、しっとりとした「生」の食感が最大の特徴。一口食べれば、みかんの芳醇（ほうじゅん）な香りが口いっぱいに広がります。バウムクーヘンの年輪を重ねる形は縁起も良く、現代的な和歌山土産として圧倒的な支持を集めました。
