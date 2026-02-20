下広志さん推奨…打撃での適切なステップ動作を習得できる「片足ジャンプ」

打撃でステップした際、投手方向に足を真っすぐ踏み出せない小学校低学年の選手は多い。その原因の1つに挙げられるのが、軸足の“ぶれ”。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは改善策として「片足ジャンプ」ドリルを推奨している。

やり方はシンプルだ。打者はバットを持って構え、投手側の足を上げる。軸足だけで立った状態で真上にジャンプし、着地した後にステップしてバットを振る。指導者や保護者は「真っすぐ踏み出してね」と子どもに声をかけるだけで十分だが、動きはしっかりチェックしたい。

重要なのは着地した時の軸足のつま先や膝の向き。投手や捕手方向を向かないように注意したい。真上に跳んで着地し、横方向（投手方向）に真っすぐ踏み出していくには、軸足の膝やつま先が適切な方向を向き、股関節が曲がっていなければ難しい。

「上から降りて横に切り返すのは結構、難易度が高いです」と下さん。小さな子どもは着地の際にバランスを崩すことも多い。そうなれば、やはり真っすぐ踏み出すことは困難になる。シンプルだが、適切なステップを習得するための要素が詰まっていると言える。

このドリルは10スイング程度行いたい。体のバランス感覚も養え、投手方向へ真っすぐ踏み出す適切なステップが身につく。打撃は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）