中村江里子、私物バッグ7選紹介 エルメスバーキン、シャネルなど…「ほんと素敵」「見ているだけで、心がときめきました」
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（56）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ミラノの自宅からお気に入りのバッグ7選を紹介した。
【動画】エルメスバーキン、シャネルなど…私物バッグ7選を紹介した中村江里子
2歳から使っていたバッグを大切にとっておくぐらいバッグが大好きだという中村。30年以上大切に使い続けているエルメスのバーキンや、エルメスのケリー、最近ミラノで新たに迎えたバッグまで披露。概要欄では、「流行ではなく『人生に寄り添う物』を選ぶこと。年齢を重ねても持ち続けたいと思えるものとは何か」と愛用するうえで大切にしていることを伝え、コーディネートに合わせて使い方などを紹介した。
この動画のコメント欄には、「どれもこれも好きです ほんと素敵」「バッグ達も江里子さんの所にお嫁にこれて喜んでいるようですね 愛着のあるバッグ達を大切にされながら、経年劣化も楽しんでいらっしゃる江里子さんが本当に素敵です」「見ているだけで、心がときめきました」「こんなに長い間大切にしてもらえてバッグも幸せでしょうね」など、さまざまな声が寄せられている。
