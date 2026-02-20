◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

冒頭の2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジャンプは単独になる失敗になったが、華麗なスケーティングで2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

演技終了後には大歓声が沸き起こるが、本人は若干の苦笑い。複雑な表情で歓声に手を振って応えたが、中野コーチと抱き合うと、自然と涙がこぼれた。147.67点で合計224.90点。銀メダルとなり、再び涙を流して喜んだ。

坂本はインタビュー中も涙が止まらず「力が最後まで100%出しきれなかったのがすごく悔しいが、これだけ悔しい思いをしても銀メダルを獲れたことが今までの頑張りが実ったのかなって思います」と胸中を告白。

ただ前回の銅から銀メダルになったことには「前は本当に奇跡のような銅メダル。これだけ、銀メダルで悔しいって思えるぐらい成長したのかなって思うので、この4年間、ほんと頑張ってきてよかったなって思いました」としみじみ語った。

中野コーチの前で見せた涙は申し訳なさの気持ち。「ここで完璧に決めたかったっていう気持ちが強かったので、できなかった分が、やっぱり優勝を逃してしまった点数分だったので、それがもう、すごく苦しくて、涙が出ました」と回想した。

それでも団体からフル回転だった坂本は「銀以上」の有言実行となった。「本当に団体戦からすごく充実したオリンピック期間を過ごせた。本当にやり甲斐しかなかったオリンピック。目標にしてた団体、個人ともに銀以上は、なんとかギリギリでできたので、そこは目標達成として自分を褒めたいかなと思います」と語った。