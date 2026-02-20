■20日(金)の全国の天気

関東から西日本は雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。北日本は晴れる所が多いですが、東北北部は雲が多く、夕方から雨や雪が降りそうです。

■予想最高気温

前日より高い所が多いでしょう。九州や四国は15℃を超えて、厳寒さが少し和らぎそうです。仙台や青森は前日より5℃以上高くなるでしょう。東京と名古屋は前日とあまり変わらず11℃。冷たい北風は収まりますが、日差しが少なく寒く感じられそうです。

■週間予報

・大阪〜那覇

21日(土)は広く晴れて、気温が上がりそうです。福岡は19℃の予想です。22日(日)は雲が増えますが、気温はさらに上がって20℃以上になる所もあるでしょう。沖縄や九州、四国では雨の所もありそうです。3連休最終日の23日(月)は日差しが戻る予想です。その後、24日(火)〜25日(水)にかけては広くまとまった雨となるでしょう。

・札幌〜名古屋土日は晴れる所が多く、各地で春本番の暖かさとなるでしょう。22日(日)は札幌で10℃、青森で16℃、東京で17℃まで上がる予想です。23日(月)も関東は晴れ間がありますが、その他は雨や雪で、北日本では荒れた天気となりそうです。その後、来週25日(水)は関東も含めて天気が崩れる見込みです。