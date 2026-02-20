◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を超え、１７歳１０か月で日本フィギュアスケート最年少メダリストとなった。坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダル。日本女子はフィギュアで初のダブル表彰台となった。アリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、合計２２６・７９点で金メダルに輝いた。

今季シニアデビュー、新進気鋭の中井。ＳＰでは日本女子４人目となる五輪でのトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させ、７８・７１点の自己ベスト。堂々の１位でフリーに進み、大一番では最終滑走を務めた。フリーでもトリプルアクセルを決めるなど力強い演技を披露。ただ、フリーの得点は１４０・４５点の９位と大きく伸びなかった。

ＳＮＳでは「フリー９位だったの？！あれで？」「中井亜美ちゃんのフリーの得点低すぎて、ちょっと意外」「得点あまり出て無くて何でだろーって思った」「亜美ちゃんフリー９位に納得いってません！」などの声が寄せられた。