【財界BEST AI 100】ZVC JAPAN会長兼社長・下垣典弘「『気がついたらそこにZoomがある』という世界の実現を」
「人と人が会うことで心を動かすということは変わりません」─こう話すのは、ＺＶＣ ＪＡＰＡＮ会長兼社長の下垣典弘氏。ビデオ会議システム「Ｚｏｏｍ Ｍｅｅｔｉｎｇｓ」などを展開する同社はコロナ禍を経て、急速に社会に浸透。今は「ＡＩファースト」を掲げて、プラットフォームにＡＩを組み込んで、ユーザーの利便性を高めている。そして今は地方自治体とも連携して、地方創生にも貢献。下垣氏が目指すコミュニケーションのあり方とは─。
「人と人が会うことの重要性は変わらない」
─ ZVC JAPANはビデオ会議システム「Zoom」など人と人をつなぐコミュニケーション関連事業を展開していますね。世界は混沌とした状況にありますが、現状をどう見ていますか。
下垣 昔から人と人との関係は、お会いすることで距離を縮めてきました。その後、電子媒体など、コミュニケーションのあり方は多様性が出てきましたが、人と人が会うことで心を動かすということは変わりません。
一方で、電話で声だけを伝えたり、テキストメッセージを送ることが多くなり、私自身、電話する時間が非常に減りました。今の若い人たちも電話をかけなくなっています。
人と人の接点が変わる中、当社は「Zoom Workplace」というプラットフォームを展開しています。コロナ禍が普及の1つの契機となっていますが、おそらく、このパンデミックがなければ日本人はZoomを使わなかっただろうと思うんです。
人と人との接点のあり方が変わってきたというのが、Zoomの一番ベーシックな部分です。
─ 時代の変化とともにZoomは役割を果たしてきたと。
下垣 ええ。お陰様で、Zoomは多くの方に知っていただいていますが、私が名刺交換をすると「ありがとう」と言っていただくことがあります。私の社会人人生で感謝していただいたのは、この会社だけです。
当社の使命は「全ての人に幸せをお届けする」「Delivering happiness」です。パンデミックを経て、老若男女がユーザーというプラットフォームになりましたが、コミュニケーションのあり方が変わっても人と人が会うことの重要性は変わっておらず、我々は新しい形態で提供しているのだと考えています。
コロナ禍以降、知名度が高まりましたが、米国本社は2011年に創業、19年にナスダックに上場しています。様々なコミュニケーションツールがあった中で、Zoomはつながりやすく、切れにくいということで多くのアワードをいただいています。
─ 新たな機能も付加しているんですか。
下垣 最近では「AIファースト」の製品開発を行っており、会う、電話をする、チャットする、Eメールを送る、Zoom会議を行うといった人と人の接点を全てAIの素材として保管することができます。
「Zoom AI Companion」をプラットフォームに組み込むことで、議事録やタスクを自動生成し、業務効率化を支援しています。
加えて今、Zoomを使っていただくと、2分くらいでZoomの中で代わりに話してくれる自分の「アバター」ができます。多くの機能をご利用いただくことで、便利な人と人のつながりを広げていきます。
他にも特徴として、他社を排除しないということがあります。通常、テクノロジーの世界では二者択一でどちらかを選ぶことが多いですが、当社のプラットフォームはマイクロソフトさんやグーグルさんなど、他社と共存できることを1つの価値にしています。
「人と人が会うことの重要性は変わらない」
─ ZVC JAPANはビデオ会議システム「Zoom」など人と人をつなぐコミュニケーション関連事業を展開していますね。世界は混沌とした状況にありますが、現状をどう見ていますか。
下垣 昔から人と人との関係は、お会いすることで距離を縮めてきました。その後、電子媒体など、コミュニケーションのあり方は多様性が出てきましたが、人と人が会うことで心を動かすということは変わりません。
一方で、電話で声だけを伝えたり、テキストメッセージを送ることが多くなり、私自身、電話する時間が非常に減りました。今の若い人たちも電話をかけなくなっています。
人と人の接点が変わる中、当社は「Zoom Workplace」というプラットフォームを展開しています。コロナ禍が普及の1つの契機となっていますが、おそらく、このパンデミックがなければ日本人はZoomを使わなかっただろうと思うんです。
人と人との接点のあり方が変わってきたというのが、Zoomの一番ベーシックな部分です。
─ 時代の変化とともにZoomは役割を果たしてきたと。
下垣 ええ。お陰様で、Zoomは多くの方に知っていただいていますが、私が名刺交換をすると「ありがとう」と言っていただくことがあります。私の社会人人生で感謝していただいたのは、この会社だけです。
当社の使命は「全ての人に幸せをお届けする」「Delivering happiness」です。パンデミックを経て、老若男女がユーザーというプラットフォームになりましたが、コミュニケーションのあり方が変わっても人と人が会うことの重要性は変わっておらず、我々は新しい形態で提供しているのだと考えています。
コロナ禍以降、知名度が高まりましたが、米国本社は2011年に創業、19年にナスダックに上場しています。様々なコミュニケーションツールがあった中で、Zoomはつながりやすく、切れにくいということで多くのアワードをいただいています。
─ 新たな機能も付加しているんですか。
下垣 最近では「AIファースト」の製品開発を行っており、会う、電話をする、チャットする、Eメールを送る、Zoom会議を行うといった人と人の接点を全てAIの素材として保管することができます。
「Zoom AI Companion」をプラットフォームに組み込むことで、議事録やタスクを自動生成し、業務効率化を支援しています。
加えて今、Zoomを使っていただくと、2分くらいでZoomの中で代わりに話してくれる自分の「アバター」ができます。多くの機能をご利用いただくことで、便利な人と人のつながりを広げていきます。
他にも特徴として、他社を排除しないということがあります。通常、テクノロジーの世界では二者択一でどちらかを選ぶことが多いですが、当社のプラットフォームはマイクロソフトさんやグーグルさんなど、他社と共存できることを1つの価値にしています。