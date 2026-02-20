

HANA「香りだけ残して、前へ。」篇

HANAが、クラシエが展開する「いち髪」インバスヘアケアシリーズが２月に全面リニューアルし、そのCMキャラクターに就任。新CM「香りだけ残して、前へ。」篇が20日から全国で放映される。

新・いち髪は、商品のリニューアルに伴い、「前に進もうとする女性を応援したい」 という想いを、「香りだけ残して、前へ。」というメッセージで表現。その新しい一歩を象徴する存在として、HANAをCMキャラクターに起用した。

新CM「香りだけ残して、前へ。」篇では、HANAのメンバーそれぞれが、いち髪に配合されている和草をあしらった色鮮やかな衣装に身を包み登場。圧倒的な映像美の中で表現される、各メンバーの個性豊かなスタイリングと、しなやかに揺れる髪が印象的だ。

新CMソングに起用された「Bloom」は、他人の声や一面的な評価にとらわれず、自分らしさを大切にして前へ進んでいく想いを描いた楽曲。＜私が誰か何色か あなたじゃ理解できないわ＞という歌詞が象徴するように、さまざまな感情や個性を肯定する、HANAらしい芯の強さが込められている。自分を信じて咲き続ける姿が、新・いち髪の精神性とも深く共鳴する楽曲だ。

なお、「Bloom」は、CM「香りだけ残して、前へ。」篇で全国で初公開される。

撮影エピソード

幻想的かつ色鮮やかなスタイリングで登場したHANAん。撮影は１人ずつのカットからスタート。今回の撮影用に床面に水が張られたセットの上を歩くシーンでは、メンバーの個性を生かした動きを披露。特に、CHIKAはスーパーロングの髪をなびかせたポージングで現場を魅了した。また、撮影カットをモニターで確認しながら笑顔でスタッフと会話をするKOHARUや、用意されたセットに興味を示すMAHINAなど、メンバー一人ひとりが真剣に、それぞれ異なる表情で撮影に臨んでいた。

そして、メンバー全員での撮影では、互いに声を掛け合いながら励まし合ったり、目を合わせながら動きを確認しあったりする様子が見られ、現場は終始楽しい空気に包まれていた。撮影の合間も、リラックスした表情でメンバーに声をかけるMOMOKAや、BGMに合わせて歌詞を口ずさむYURI、JISOOが体を揺らしながら全身で楽しむ姿が印象的。一方で、本番のカメラが回ると一転、皆さんひたむきなまなざしに。７人全員が揃ってのウォーキングのシーンでは息の合った姿を見せるなど、撮影全体を通してオンとオフを切り替えながら、さまざまな表情が見えるところも彼女たちの大きな魅力の一つだと感じる一幕だった。

すべての撮影が終了すると、NAOKOが代表して「素敵に撮ってくださってありがとうございました」とスタッフへの感謝とねぎらいの言葉を述べ、温かな拍手の中で、撮影は締めくくられた。