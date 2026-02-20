坂本花織 最後の五輪は銀メダル 悲願の金にあと一歩も2大会連続の表彰台 初出場の中井亜美が銅【ミラノ・コルティナ五輪】



坂本花織 PHOTO:Getty Images

＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間19日、フィギュアスケート女子フリースケーティングが行われ、「最後のオリンピック」と公言して臨んだ坂本花織（25＝シスメックス）が銀メダルを獲得した。

アリサ・リュウ（米国）がフリーで150.20点をマークして、合計226.79点で金メダルを獲得。

ショートプログラム（SP）首位だった中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）はトリプルアクセルを成功させたが細かなミスが響き、フリー140.45点、合計219.16点で銅メダルとなった。

SP 77.23点の2位から臨んだ坂本はフリーで147.67点をマークし、合計224.90点。悲願の金メダルにはあと一歩届かなかったが、堂々の銀メダルで五輪ラストを締めくくった。

坂本は冒頭のダブルアクセル、トリプルフリップ、トリプルルッツ＋ダブルトウループを着実に成功。

スピードに乗った滑りで会場を魅了した。

後半のトリプルフリップがREP扱いとなり得点を伸ばし切れなかったものの、大きな崩れはなくまとめ上げ、演技構成点74.84の高評価をマーク。世界女王の貫禄を示した。

北京五輪銀、世界選手権3連覇と日本女子をけん引してきた坂本。最後のオリンピックでも表彰台に立ち、その存在感を世界に示した。





＜フィギュアスケート女子 最終結果＞

■金メダル

アリサ・リュウ（アメリカ）

合計：226.79（SP：76.59／FS：150.20）

■銀メダル

坂本花織（日本）

合計：224.90（SP：77.23／FS：147.67）

■銅メダル

中井亜美（日本）

合計：219.16（SP：78.71／FS：140.45）