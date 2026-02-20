招待選手としてナショナルズのキャンプに参加している小笠原慎之介投手（28）が21日（日本時間22日）の敵地でのカージナルスとのオープン戦に先発することが決まった。20日までにMLBの公式サイトで発表された。

小笠原は昨季、中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍。開幕を3Aロチェスターでスタートし、7月にメジャー初昇格。ただ、2試合に先発し成績は0勝1敗、防御率9.45でマイナー降格となった。

8月に再昇格後は救援に転向。8月は11試合で防御率4・51、同月14日のフィリーズ戦でメジャー初勝利も挙げるなど、まずまずの成績だったが、9月に入って失点する試合が増え、メジャー1年目の今季は23試合で防御率6・98で幕を閉じた。シーズン終了後にメジャー40人枠から3A降格が発表された。

今季が2年契約の2年目。チームは21日にカージナルス戦、アストロズ戦と同時間帯で2試合が組まれており、これがオープン戦初戦。小笠原にとっては“開幕投手”に抜てきされた形となる。開幕ロースター入りに向けて、アピールできるか大事な26年初戦となりそうだ。