赤ちゃんからの“重すぎる愛”を受け止める猫…習性の「すりすり」を″される”側に「いつも子守りありがとうございます」
赤ちゃんが猫に顔をすりすりする姿を捉えた動画がInstagramで7万いいねの反響を呼んだ。投稿したのは柴犬Halu（@halu4809）さん。「この動画には、かわいいしかない」「やや困惑してるけど受け入れてる猫ちゃん可愛すぎ笑」「このお年で猫吸いを極めてるとは」といったコメントが寄せられた。猫のMugiちゃんと赤ちゃんの日常について、投稿主さんに聞いた。
【別カット】「ふわふわを頬で感じて幸せそう」寝ても覚めても相思相愛の赤ちゃんとMugiちゃん
――赤ちゃんが猫にすりすりする光景を目撃した際、どう思われましたか。
「すりすりしているのは猫の方じゃないんだ、と思いました。よく見ると、赤ちゃんの方が一生懸命すりすりしていて、可愛くて思わず笑ってしまいました」（投稿主さん）
――赤ちゃんはいつも自分から猫ちゃんに近づいていくのでしょうか。
「はい。赤ちゃんはMugiのことが大好きで、いつも自分から近づいていきます。ただ、愛情が少し重ためで、たまにしつこくなってしまうこともあります（笑）」
――すりすりされている猫ちゃんは、普段どのような反応を見せていますか。
「Mugiの反応はその時の気分次第ですね。少し我慢することもあれば、すぐに逃げてしまうこともありますし、逆に気持ち良さそうにゴロゴロ喉を鳴らしている時もあります」
――2人の印象的なエピソードがあれば教えてください。
「赤ちゃんがまだハイハイをしていた頃から、ずっとMugiの後ろを追いかけていました。そして、赤ちゃんが初めて立って歩いた時、Mugiがとてもびっくりしていたのが印象的で、今でも思い出すと笑ってしまいます」
――赤ちゃんと猫が共生する暮らしの魅力は何ですか。
「私は赤ちゃんも猫も大好きなので、2人が一緒にいる姿を見るだけで癒されます。猫は本当に赤ちゃんに優しくて、見ていると『いつも子守りありがとうございます』と心の中で思っています」
