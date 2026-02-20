プロレスラーの尾崎魔弓（57）が20日までに自身のインスタグラムを更新。デビュー当時の写真を公開した。

「今年の8月で、なんとデビュー40周年！こんな長く現役を続けてるなんて、自分が1番ビックリだぜ。ジャッキー佐藤さんに、私が1番早く辞めると思ってたって昔言われた事がある。そんな新人だった（笑）」と回顧。

約40年前の新人時代の写真をアップし「お祭りみたいな事はしないけど、尾崎魔弓らしい事は何かしたい。ちなみにOZアカデミーも今年30周年だぜ！記念がいっぱいの1年！OZアカデミーを楽しみにしてろよ」と40周年イヤーの抱負をつづった。

この投稿にフォロワーからは「可愛いです！！」「素晴らしい」「この頃から美人ですね〜」「めっちゃ可愛い」「えー！？可愛い」「全然変わんない（笑）」などの声が寄せられている。

尾崎は、1986年にジャパン女子プロレスでデビューし、当初から“悪役”。その後、JWPに所属しWWWAタッグなど多くのタイトルを獲得し、同期のキューティー鈴木らとともに活躍。現在も現役で、OZアカデミー女子プロレスの代表を務めている。正統派プロレスを得意としつつ「愛され憎まれるヒール」を自任し“悪役”を継続。

一方、2014年に保育士の資格取得、ミステリー小説も執筆するなど多方面で活躍している。