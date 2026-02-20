今回は、妻の産後に浮気しまくった夫の末路についてのエピソードを紹介します。

慣れない育児で夫の相手どころじゃないのに…

「夫はいわゆるモラハラ男でした。私が妊娠中、体型が変わると『もう女じゃねーな』と言ってきたり、つわりがひどい私に『家事をさぼるな』と怒鳴ってきたりしました。

そして産後、慣れない育児で夫の相手どころじゃないのに、夜に迫られて拒否すると怒鳴ってきました。その後、夫はマッチングアプリで知り合った女性と夜な夜な浮気をしていることが分かったんです。夫を問い詰めると『お前が相手をしないせいだ』と言ってきました……。

ちなみに夫は育児や家事なんてもちろんしませんよ。自分のことしか考えていない夫にあきれ、ある日『家族より自分の性欲優先って最低……』『あんたなんかと一緒にいたくない』と言って離婚届を突きつけました。

離婚後、夫は自暴自棄になり女遊びがエスカレートし、関係を持った女性の一人とトラブルになったようです。またそれが原因で職場に居づらくなり、退職したみたい」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ この元夫からは、「俺とやり直してほしい」とLINEがたびたびくるそうです。でもやり直したところで、また同じことが起きそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。