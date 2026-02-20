前田大然スタメンのセルティック、本拠地でシュツットガルトに1-4…苦しい立場で第2戦へ
[2.19 EL決勝Tプレーオフ第1戦 セルティック 1-4 シュツットガルト]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦が19日に開催され、セルティック(スコットランド)はホームでシュツットガルト(ドイツ)に1-4で敗れた。日本人選手ではFW前田大然がスタメン出場し、後半17分までプレー。ベンチスタートのMF旗手怜央は後半17分から途中出場した。第2戦は26日に敵地で行われる。
セルティックは前半15分に自陣でボールを失うと、MFデニズ・ウンダブのワンタッチパスを受けたMFビラル・エル・カンヌスに左足で決められ、シュツットガルトに先制を許した。
前半21分に高い位置からのプレッシャーで相手のミスを誘い、MFベンジャミン・ニグレンがGKアレクサンダー・ニューベルとの1対1から右足で流し込むが、同28分に再び失点。MFアンジェロ・スティラーのクロスからエル・カンヌスにヘディングで押し込まれた。
後半12分にはMFジェイミー・レーベリンクに右足のミドルシュートを叩き込まれ、1-3とリードを広げられる。さらに同14分、ウンダブとのパス交換からFWエルメディン・デミロビッチにネットを揺らされるが、VARでオフサイドの判定となった。
それでもセルティックは反撃のゴールを奪えずにいると、後半アディショナルタイム3分に隙を突かれてFWティアゴ・トマスに4点目を献上。1-4と厳しい状況で第2戦に臨むことになった。
