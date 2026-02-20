【第23節 前半】ニシトリアの機嫌【ボケサカ】
「23」と言えば赤い悪魔から白い巨人に移籍したベックスの背番号。レアル・マドリーのニュースから話題はベッカム一家の近況に……。
『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。
「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」
「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」
そんなカジュアルなサッカーファン層である学生や社会人をメインターゲットに、サッカーメディア「ゲキサカ」と人気お笑いコンビ「ヤーレンズ」がタッグを組みました。
毎回取り上げるニュースはサッカー初心者でも楽しめるよう、選手の意外な素顔や珍エピソード、SNSの話題など、カジュアルでユニークな視点を重視。M-1グランプリ2023で準優勝の実績を持ち、ラジオ番組などでも高い評価を得ているヤーレンズのトーク力を活かし、視聴者が親しみやすく、楽しい、自由な雰囲気で番組を展開します。
番組にはゲキサカ編集長の西山紘平がコメンテーターとして参加。メディアの立場から最低限必要な説明や補足を加えます。
『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は毎週金曜日配信。
