「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 iPhone 17（アップル）



2位 iPhone 16e（アップル）



3位 iPhone 16（アップル）



4位 Pixel 9a（Google）



5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）



6位 iPhone 17 Pro（アップル）



7位 AQUOS wish5（シャープ）



8位 arrows We2（FCNT）



9位 Galaxy S25（SAMSUNG）



10位 A5 5G（OPPO）



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。