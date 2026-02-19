ベイプが「クロミ」と「ハローキティ」とコラボ　キャラになりきれるパーカなどを発売

「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」が、サンリオの人気キャラクター「クロミ」、「ハローキティ」とコラボレーションしたコレクションを2月28日に発売する。ア ベイシング エイプ®︎正規取り扱い店舗および公式オンラインストアで販売する。

コレクションでは、「クロミ」と「ハローキティ」それぞれが持つ個性を、同ブランドのアイコニックなグラフィックやプロダクトに落とし込んだアイテムを用意。アパレルアイテムからは、「Welcome to The Bape® World!」のグラフィックをベースに各キャラクターと「APE HEAD」を交互に配置したデザインのTシャツ（各1万4300円）や、定番のカレッジグラフィックを元に、キャラクターたちを遊んでいるかのようにあしらったTシャツ（各1万4300円）、クロミとハローキティになりきれるジップアップフーディー（各4万6200円）をラインナップする。サイズは、ウィメンズのXS〜XLに加え、キッズサイズの100〜140までを揃える。

このほか、アクセサリーも販売。背面に刺繍を施したメッシュキャップ（各1万7600円）や、BAPE®︎のキャラクター「BABY MILO®」に着脱可能なそれぞれのキャラクターの頭巾を付属したドール（1万7600円）、キーチェーン（7700円）を用意する。

コラボアイテムの発売を記念して、BAPE STORE® SHIBUYAでは発売日の2月28日に「Meet & Greetイベント」を開催。ア ベイシング エイプ®のマスコットキャラクター「BABY MILO®」と「クロミ」、「ハローキティ」が登場する。

◾️Meet & Greetイベント

開催日：2026年2月28日（土）

会場：BAPE STORE® SHIBUYA

所在地：東京都渋谷区宇田川町13−17