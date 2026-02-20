　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.5ポイント安の3828ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4021.89ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3910.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3852.09ポイント　　19日TOPIX現物終値
3828.00ポイント　　20日夜間取引終値
3813.30ポイント　　5日移動平均
3803.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3798.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3696.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3687.32ポイント　　25日移動平均
3575.80ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3528.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3489.25ポイント　　75日移動平均
3464.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3441.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3352.75ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3156.33ポイント　　200日移動平均


