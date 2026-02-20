TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.5ポイント安の3828ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4021.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
3910.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3852.09ポイント 19日TOPIX現物終値
3828.00ポイント 20日夜間取引終値
3813.30ポイント 5日移動平均
3803.50ポイント 一目均衡表・転換線
3798.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3696.50ポイント 一目均衡表・基準線
3687.32ポイント 25日移動平均
3575.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3528.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3489.25ポイント 75日移動平均
3464.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
3441.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3352.75ポイント ボリンジャーバンド3σ
3156.33ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4021.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
3910.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3852.09ポイント 19日TOPIX現物終値
3828.00ポイント 20日夜間取引終値
3813.30ポイント 5日移動平均
3803.50ポイント 一目均衡表・転換線
3798.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3696.50ポイント 一目均衡表・基準線
3687.32ポイント 25日移動平均
3575.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3528.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3489.25ポイント 75日移動平均
3464.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
3441.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3352.75ポイント ボリンジャーバンド3σ
3156.33ポイント 200日移動平均
株探ニュース