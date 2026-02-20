20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.5ポイント安の3828ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4021.89ポイント ボリンジャーバンド3σ

3910.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

3852.09ポイント 19日TOPIX現物終値

3828.00ポイント 20日夜間取引終値

3813.30ポイント 5日移動平均

3803.50ポイント 一目均衡表・転換線

3798.84ポイント ボリンジャーバンド1σ

3696.50ポイント 一目均衡表・基準線

3687.32ポイント 25日移動平均

3575.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3528.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3489.25ポイント 75日移動平均

3464.27ポイント ボリンジャーバンド2σ

3441.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3352.75ポイント ボリンジャーバンド3σ

3156.33ポイント 200日移動平均





株探ニュース

