グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
775.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
760.63ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
759.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
750.20ポイント 5日移動平均
748.00ポイント 20日夜間取引終値
742.64ポイント ボリンジャーバンド1σ
728.56ポイント 200日移動平均
726.16ポイント 25日移動平均
723.00ポイント 一目均衡表・転換線
716.50ポイント 一目均衡表・基準線
709.68ポイント ボリンジャーバンド-1σ
698.73ポイント 75日移動平均
693.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
684.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
680.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
676.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
