　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

775.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
760.63ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
759.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
750.20ポイント　　5日移動平均
748.00ポイント　　20日夜間取引終値
742.64ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
728.56ポイント　　200日移動平均
726.16ポイント　　25日移動平均
723.00ポイント　　一目均衡表・転換線
716.50ポイント　　一目均衡表・基準線
709.68ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
698.73ポイント　　75日移動平均
693.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
680.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
676.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース