20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



775.61ポイント ボリンジャーバンド3σ

760.63ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値

759.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

750.20ポイント 5日移動平均

748.00ポイント 20日夜間取引終値

742.64ポイント ボリンジャーバンド1σ

728.56ポイント 200日移動平均

726.16ポイント 25日移動平均

723.00ポイント 一目均衡表・転換線

716.50ポイント 一目均衡表・基準線

709.68ポイント ボリンジャーバンド-1σ

698.73ポイント 75日移動平均

693.19ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

680.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

676.71ポイント ボリンジャーバンド3σ





