日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55 生放送）。2月20日（金）の放送では、金曜レギュラー・久本雅美が、大の仲良しの俳優・檀れいと東京都心の日比谷で、午前中から優雅に過ごす大人の癒やしプランを体験。

三ヶ月に及ぶ舞台の共演で、すっかり仲良くなったというマチャミと檀。宝塚歌劇団出身の檀は、長い舞台期間中、楽屋でラジオ体操第一と第二を両方行い、体のコンディションを確認。さらに毎朝必ずお抹茶を点ててから仕事に行くという、マチャミだから知る完璧すぎるルーティンを公開。

梅が見頃を迎える日比谷公園を訪れた二人は、園内にある1903年創業の老舗レストラン「日比谷松本楼」で限定メニュー、抹茶シロップをかける「あんみつ」をいただくなど満喫。他にも、東京ミッドタウン日比谷にあるアメリカ・ニューヨーク発の朝食が楽しめる名店や、傘を1本ずつカスタマイズできる専門店、藍染め体験ができるショップで自分だけのチュニック作成に挑戦するなど、大人の過ごし方プランを満喫。東京都心で、自分の自由時間を優雅に使う癒やしプラン。放送をお楽しみに！

【番組公式HP】https://www.ntv.co.jp/hirunan/

【番組公式X】@hirunandes_4ntv

【番組公式Instagram】@hirunandesu_ntv_official