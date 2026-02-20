ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。金メダルはアリサ・リウ（米国）、銀メダルは坂本花織（シスメックス）。中井がフィニッシュ直後に決めたポーズにお茶の間が虜になった。

17歳中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷。ジャンプを着氷させるたびに顔いっぱいに笑みを作り、明るく4分間を舞った。ただ、フィニッシュ後のポーズ後は納得がいかない部分があったのか、人差し指をほほに当てて首をかしげるジェスチャー。愛らしいポーズで見る者を魅了した。

X上には「最後の可愛すぎんだろ?」「中井亜美ちゃんのメンタルえぐいww首傾げる余裕がww」「首傾げw」「かわいらしいポージング笑」「世界中が中井亜美に気づいた日」「中井亜美ちゃん首かしげ可愛い」「なにあの終わったあとのリアクション あざとすぎないです？」「アイドル顔負けのあざと可愛さ（褒めてる）」「あざと可愛すぎるかよTikTok撮ってたの今？？？」などの声が寄せられた。

銅メダルを獲得した後には感激の表情を浮かべた中井。初出場の17歳、高校2年生、4年後に期待が膨らんだ。



