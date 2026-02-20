RB大宮アルディージャがTシャツ、パーカーを販売

J2のRB大宮アルディージャは2月18日、レッドブル本社のグッズ制作チームがデザインしたTシャツやパーカーなどを21日から販売すると発表した。

ファンからは「これ欲しい」と反響を呼んでいる。

大宮は2024年にオーストリアのエナジードリンクメーカーのレッドブルGmbHが経営権を取得してから、所属選手がプロデュースするグッズ販売など斬新な企画を実施してきた。

今回の新グッズは、レッドブル本社のグッズ制作チームがウェアをデザインし、Tシャツ、パーカー、トレーナーなどのラインアップを販売する。またこれらのウェアを「スタジアムコレクション」として、選手たちが着用した写真も公開された。

ウェア販売にSNSのファンが反応。「これ欲しい」「レッドブルになってから一番変わったのはやっぱりアパレルグッズ」「全部欲しい、ほんとに」「絶対争奪戦になる」「待ってたのはこれじゃ」「かっちょええ！」「さすがレッドブル」「良い企画」とコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）