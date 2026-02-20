〈《実録ルポ 独身偽装》「避妊せず、リモート会議中も体を求め…」博報堂男性社員には妻子がいた…独身を装った男の卑劣な実態〉から続く

キャリアウーマンのマイコさんが独身者限定アプリで出会った男。ふたりの将来をほのめかす男には、実は妻子がいた。貞操権侵害で訴訟を起こし「独身偽装被害者の会」を立ち上げると、続々と相談が――。（2月11日配信「週刊文春 電子版」《実録ルポ 独身偽装》第1回より一部をお届けする）

◆ ◆ ◆

結婚9年目、なんとなく家庭を離れて非日常的な時間がほしかった。誰かとちょっと、恋愛ごっこのような関係を築けたら――。

これは、独身と偽って女性と交際し、慰謝料の支払いを命じられた既婚男性が裁判所に提出した陳述書の概要である。

“独身偽装”。いま注目を集める社会問題だ。男性が既婚であることを隠して女性と交際し、後に訴訟に発展、性的な自己決定権（貞操権）を侵害したとして損害賠償を命じられるケースが相次いでいる。

2024年6月にXアカウント「独身偽装被害者の会」を立ち上げた外資系企業勤務、マイコさん（仮名）も被害者のひとりだ。自身の裁判の情報などを発信するうちに、同様の被害に遭った女性たちから連絡が寄せられるようになり、これまでの相談件数は数百件。現在は10名ほどの有志と、会の運営にあたる。

マイコさんが語る。

「心から信頼し、将来を考えていた相手から騙されていたと分かったことで、心身を病んでしまったり、中には命を絶った方もいます。訴えて損害賠償請求が認められても、支払いが命じられるのはわずか数十万円であることが多い。さらに被害者は『騙されるほうがおかしい』と非難され、不倫と同じ扱いをされることもある。社会の理解が追いついてないと思います」



マイコさんと河合

「週刊文春」は、実際に独身偽装に遭った女性たちを取材。被害の実情に迫った。短期集中連載の第1回は、マイコさん自身のケースだ。

蛯原友里似の大きな瞳が印象的なマイコさん。現在は神奈川県在住だが、出身は関西で、小気味よい関西弁を話す。営業職の第一線で活躍して好成績を収め、成果給を含む高収入を得てきた。仕事への苛烈な熱情とストイックな姿勢は同僚から慕われながらも、ついたあだ名は漫画「鬼滅の刃」の主人公の宿敵から取られた「無(む)惨(ざん)様」。不倫は絶対に許せないという倫理観を持っていた彼女は、自分が騙されるとは思いもしなかったという。

《この続きでは、その後の顛末、裁判での河合氏の驚きの言い分、マイコさんが独身偽装の被害者のためにしている活動などを詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。また2月18日からは連載第2回も配信している》

〈妊娠後に既婚者と判明、妻から損害賠償を求められるケースも…騙された女性は“独身偽装”男性を貞操権侵害で訴えた “慰謝料目的ではない”訴訟の理由《実録ルポ 独身偽装》〉へ続く

（礒部 真悠子／週刊文春 2026年2月19日号）