浜田雅功＆中田翔、「二十歳の集い」サプライズゲストで登場→大歓声
元プロ野球選手の中田翔が、21日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウンの浜田雅功と「二十歳の集い」のサプライズゲストを務める。
【動画】会場大歓声！「二十歳の集い」サプライズゲストで登場した浜田雅功＆中田翔
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、前回に引き続き、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日本代表でも活躍したスラッガーだ。
今回は、「いずれは大きな夢を持った若い子たちのサポートをしていきたい」という中田を連れ、「浜ちゃん・翔がいきなり登場！若者大応援ビッグサプライズ祭り〜！」と題し、夢ある若者たちのもとをサプライズで訪れ、エールを送る。
最初のサプライズ先は、元中日ドラゴンズの平田良介など数々のプロ野球選手を輩出した名門少年野球チーム「都島ボーイズ」。中田はチームの練習に「特別臨時コーチ」として突撃する。
2人が次にエールを送るのは「大人になったばかりの若者」。ロケ当日は「成人の日」ということで、大阪市・福島区民センターで行われている「二十歳の集い」に2人がサプライズゲストとして登壇することに。粛々と進む式典を別室でモニタリングしている2人は、真面目な空気に「ここでウケるか？」と少し緊張気味の様子。
ところがいざ2人が登場すると空気は一変し、会場からは割れんばかりの大歓声が。二十歳になったばかりの若者に、2人は人生の先輩として応援メッセージを送る。
