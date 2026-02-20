スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」がケン・グリフィーJr氏（56）がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の国際親善大使（グローバル・アンバサダー）に選ばれたこといついて報じている。

グリフィー氏が2006年、第1回大会にチームUSAで出場したとき、WBCが「うまくいかない」と言われていた理由を数多く耳にしていた。春季開催であること、投手への負担、いったいどの国が本気で関心を持つのかという疑問だ。

「最初にやったときは、ただの話題作りだと思われていました。出場しなかった選手たちからもなんでそんなことをやるんだ？と聞かれました。でも今では、この大会を心待ちにする選手たちがいる。どれほど意味のある大会か、みんな分かっているんです」

18日、グリフィーはニカラグアを訪れ、同国代表を率いるダスティ・ベーカー監督を訪問。ベーカー氏が案内役を務めた。アンバサダーとしてのグリフィー氏の役割は、ニカラグアのような国々にWBCを紹介するだけではない。ニカラグアという国そのものを、世界に紹介することでもある。

グリフィー氏が出演する映像は、大会期間中にMLBネットワークで放送される。グリフィー氏はすでにマイアミでドミニカ共和国代表のマニー・マチャドらと収録を行った。アリゾナ、ヒューストンを巡ったあと、最終的に再びフロリダでへ米国代表に密着し、グラウンド上や舞台裏で写真撮影を行う予定だ。

「野球を愛する人たちに、他の国々でも野球がプレーされていることを伝えたかった。野球は世界的な競技で、アメリカだけのものじゃない。世界中で、僕たちと同じように野球を愛している人がいるんです」

グリフィー氏が初めて国際舞台で野球を経験したのは1990年。日米野球に出場しMVPを獲得している。「中堅を守りながら、スタンドのファンを見ていたのを覚えています。初回なんて、もしボールが3m手前に飛んできても、周りを見渡すのに夢中で捕れなかったと思います」

懐疑の目で見られていたWBCは、いまや選手たちが誇りを持って臨む国際大会へと成長した。その歩みを最初から知るグリフィーは、今度は「伝える側」として世界を巡っている。