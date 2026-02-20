いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

努力しても報われない理由

ジャカルタで働いていた頃、工場経理の仕事に就いていた。

経理の経験はあったが、現場作業や棚卸し、英語とインドネシア語のやり取りは未知の世界。

慣れない環境に戸惑いながらも、「ここで結果を出さなければ」と自分を追い込んでいた。

休日返上で倉庫に入り、数字が合わないたびに何度もやり直す。

暑さと疲労が積み重なり、ある日ふと「もう無理だ」とつぶやいた。

それでも、「慣れればできるはず」「もっと工夫すれば」と踏ん張り続けた。

だが今思えば、それは努力ではなく「執着」だった。

自分を追い詰めながらも、立ち止まる勇気が出なかった。

そして、辞めるという選択肢をなかなか考えられなかった。

なぜなら、頑張れない自分を認めたら、すべてが終わる気がしたからだ。

当時の私は、不安を埋めようと頑張るほど、視野が狭まり、他の選択肢が見えなくなっていた。

苦しいのに動けない――それこそが、考えすぎが生み出す罠だったのだ。

世界的ベストセラーの教え

この2月も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントンはこう述べている。

自分が不安を感じていると気づいたら、立ち止まって順番に一つずつ確認してみよう。

どんなにストレスフルな状況でも、必ず解決策はある。

――『STOP OVERTHINKING』（P.64）

本書では、ストレスを感じたときは「この状況そのものを避ける方法はないか」と自問してみることが勧められている。

その問いが、思考を我慢から選択へと切り替えてくれるのだ。

「三流」「二流」と「一流」の決定的な違いとは？

日本に帰国し、純粋な経理事務に戻ったとき、驚くほど心が軽くなった。

同じ頑張るでも、場所が変わるだけで、成果も気持ちもまるで違っていた。

仕事の向き・不向きは、努力や誠実さだけでは埋められない。

合わない環境にしがみつくほど、自己肯定感が失われていく。

人は環境の中で育ち磨かれるもの。

だからこそ、どこで頑張るかの選択が何より大切なのだ。

不向きな仕事に直面したとき、三流は「あきらめ」、二流は「努力する」。

だが、一流は「環境を変える」のだ。

頑張ることをやめるのではなく、頑張る場所を選び直す。

「努力する価値のない場所」を見極め、「自分が活きる環境」を選ぶこと。

本書を読んで気づいたのは、人を苦しめるのは「努力の足りなさ」ではなく、「環境への執着」だということ。

努力の方向をほんの少し変えるだけで、現実は驚くほど軽くなる。

それが、考えすぎのループを断ち切る一流の選択なのだ。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）