かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

「前の職場はこうだった」は禁句

新しい職場で仕事をスタートさせて、絶対に言ってはいけない言葉があります。それは、「前の会社ではこうだった」「前の職場ではこうだった」です。こう言われても、新しい職場の人たちは「だから何？」と思わざるを得ないからです。

このセリフが出てくるときというのは、何らかの不満があったり、思うように仕事が進められなかったりしたときだと思います。しかし、こういうときこそ、人の真価は試されるのだと私は考えています。

このセリフがよくないのは、問題を他責にしてしまっているということです。「前の会社・職場はこうだったのに、この会社・職場はこうしてくれないから、うまくいかない」と言っているようなものなのです。

転職や異動となれば、「前職での経験を買ってくれたのではないか」という思いを持ちがちですが、それは思い込みです。前の会社や部署でうまくいっていたことを、新天地でそのままやってくれという期待はされていないからです。

たしかに、入社や異動の経緯では前職の経験が買われたのかもしれません。まだ新しい会社や部署でポジティブな仕事をするための仮説づくりには、前職の経験は大きく活きたかもしれません。

ただし、基本的に前の職場のやり方では機能しないという前提で、仮説は作らなければいけません。なぜなら会社や部署も違う、状況も違う、メンバーも違うからです。そのための入社・異動後の仮説の修正であり、補強であり、微調整なのです。

仮説づくりには、それまでの経験が基盤になるのは当然ですが、基本的に事業を成功させるシンプルな方程式などありません。同じような部分はあるかもしれませんが、同じことをやっても成功できない、という考え方で臨むべきです。

前の職場がどうのこうのと言うような人間は、そもそも仲間にはなれません。今の会社や部署で、今のメンバーで、今のやり方でうまくやっていこうという人にならないと、仲間とは認めてもらえないのです。

わかっていても、こういうセリフを吐いてしまう人がいます。そういう人は、実は前の職場では、周囲のメンバーが強力だったがゆえに成功できていたのかもしれません。まわりに恵まれていたので、結果も出せていたわけです。

これを勘違いしてしまうと、大変なことになります。自分を支えてくれた優秀なメンバーがいなくなると、途端に機能しなくなってしまう。だから、新しい職場はおかしいんじゃないかということになるわけです。

そうではないのです。やらなければいけないのは、今あるリソースで結果を出すことです。自分の力を過信してはいけません。

逆に、前の会社や前の職場について一切、語らない人もいます。今の私の部下にもいます。とても優秀です。ポジティブで社交的なこともありますが、周囲がとてもよく動いてくれています。「やってはいけない」ことをやらなければ、仲間は増えていくのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。