2月の投資で「コメダ珈琲店」と「大阪王将」が超お得に使える！カリスマ厳選の家計が助かる「優待銘柄8選」

優待でちょっとだけ贅沢に

選挙が終わり、気づけば冬季オリンピックが始まりました。2月は逃げるという言葉もある通り、今月はボーッとしているとあっという間に過ぎてしまいそうです。

そんな2月に権利が確定する優待銘柄は、小売りや外食など日々の生活に身近な銘柄が多い印象です。

前編記事〈100万人が実践中！イオン、まいばすけっとの買い物が「毎日安くなる裏ワザ」…2月に手に入れたい家計が助かる「優待銘柄6選」〉では、イオン（東プ・8267）やセブン＆アイ・ホールディングス（東プ・3382）などの鉄板銘柄を紹介しました。

物価高だからこそ、お気に入りのお店やサービスをお得に使えたり、生活防衛に役立つ金券がもらえたりする優待銘柄を手に入れて、ちょっとリッチな生活を楽しみたいですよね。

今回は2月に権利を取るべき外食銘柄や金券類が手に入る銘柄を紹介します。

コメダは「隠れ優待」に注目

2月は人気の外食銘柄も多いですね。

人気のクリエイト・レストランツ・ホールディングス（東プ・3387）もその一つ。M&Aでブランド数が次々に増え、現在は226ブランドで優待を使えます。和・洋・中・カフェと何でも揃っているのも嬉しいポイントです。優待もデジタルで使い勝手が良く、外食がお好きな方にはおすすめの銘柄です。

カフェ銘柄と言えば、「コメダ珈琲店」などの展開で知られるコメダホールディングス（東プ・3543）も2月に権利確定を迎えます。さらに2月は決算月でもあるので、5月総会の議決行使で毎年500円の自社電子マネーをいただけます。100株保有で手に入る1,000円分とあわせて、2月の優待は1,500円に増える予定です。今年もぜひこの「隠れ優待」を継続していただきたいです。

「大阪王将」のイートアンドホールディングス（東プ・2882）も2月・8月に優待を出していますが、2月の方が金額は多め。いただけるのは3,000円相当の優待品で、店舗で使える優待券や大阪王将の冷凍餃子などの詰め合わせが選べます。「太陽のトマト麺」やパンの「R Baker」などでも使えるのが嬉しいです。

大谷のクオカードはレアかも

2月は金券類の銘柄も揃っています。

配当利回りが高めのディップ（東プ・2379）の優待はオリジナル図柄のクオカード。大谷翔平選手と契約をしているので、大谷選手の図柄となっています。いつかプレミアムがつくかもしれませんね。配当利回りは4％半ばとなっています。

投資額が低めのコレックホールディングス（東ス・6578）は、5万円弱の投資でクオカード1,000円、配当利回りも2％弱あるので、総合利回り約6％です。

最近増えているデジタルギフトは自分が使うサービスに交換できるので便利ですよね。先日優待新設を発表したばかりのIDOM（東プ・7599）は配当利回り3％弱で、優待は100株以上2,500円相当のデジタルギフトが年に2回。1年以上の継続保有が条件になりますが、初年の2026年は保有していればいただけます。

メディア工房（東グ・3815）も投資額に対して優待が多め。約5万円の投資でデジタルギフト2,000円です。ただ、大幅赤字で配当を出していないので、投資の際はくれぐれもご注意を。

利用券2000円と3kgのお米！

最後に気になる2月銘柄。

貸し会議室大手のティーケーピー（東グ・3479）。以前は優待額面が1万円でしたが、一部1000円×10枚に変更。外食店舗でも使い易くなりました。利用可能施設も増えているので、レジャー銘柄としてもおすすめです。

いまだにお米の価格は高止まりしていますが、イオングループのモールを中心にアミューズメント施設を展開するイオンファンタジー（東プ・4343）の優待は、お米が3kgいただけます。2月・8月の優待は施設利用券2,000円で、2月のみ100株優待にお米3kgが追加されます。

2月は生活密着銘柄が多い月です。ぜひお気に入りの銘柄を見つけてください。優待到着が季節の良い5月末頃。届いた優待を大いに活用して、楽しい優待ライフを過ごしていただきたいです。

