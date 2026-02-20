AIがAIを改良する「知能爆発」が目前に迫っている …… 天才AI研究者の恐ろしすぎる予見

前編記事『人類には手の施しようのない「AI成長の終盤」がすぐそこに迫っている〜一般人はなぜ気づかないのか…』より続く。

コード生成AIは知能爆発の先駆け

最新AIのレベルは、これまで上級プログラマーしか成し遂げられなかったような、言わば「誰にも文句のつけようがない完成度」に達しているという。

そればかりではない。OpenAIの「GPT-5.3 Codex」はその開発過程で一種の自己生成能力を発揮したとされる。これについて、AIがAI自身を改良（開発）することでその知能が幾何級数的に高まっていく「知能爆発」の初期段階に達したと見る向きもある。

因みに「知能爆発（Intelligence Explosion）」は1965年に英国の数学者・哲学者I.J.Goodが提唱した概念であり、いわゆる「シンギュラリティ（AIの知能が人間を超える技術的特異点）」の中核となる現象だ。

それよりも卑近なところでは、これらコード生成AIの急成長によって、いわゆる「SaaS（ソフトウエアをサービス製品として提供するビジネス）の死」という見方が一気に広がった。なぜなら、仮にあらゆる業界のあらゆる企業が、これからはコード生成AIを使って自社内でソフト開発ができるようになれば、逆にSaaSのような既製ソフトが不要になると見られるからだ。

これが米SalesforceをはじめSaaS関連の株価、ひいてはNasdaqなど米国の代表的な株価指標が最近、大幅に下落することにつながった。が、こうした証券市場の不穏な動きとは裏腹に、世間一般のAIに対する認識は未だそこまで達していない。この点にアモデイ氏は驚きと苛立ちを隠し切れないようだ。

が、これはある意味で当然と言えば当然と言えるかもしれない。というのもClaude CodeやCodexのようなコード生成AIを本格的に使っているのは、プログラマーなどソフトウエア開発者に限られ、それ以外の一般人はそうしたAIの急激な成長速度を知る由もないからだ。

しかし、このコード生成AIつまりソフトウエア産業は全ての始まりに過ぎない。アモデイ氏によれば、今後AIは「法律」「金融」「会計」「医療・製薬」「エンターテインメント」など、ありとあらゆる産業分野において（図1の）変曲点に達し、間もなく人間の知能を超えていくという。それは今のペースでいけば今年から来年にかけて起きるという。

いわゆるAGIやASI、つまり「人間の汎用的な知能に匹敵する、ないしはそれを超えるAI」が今年から来年にかけて誕生すると予言しているのだ。つまりはシンギュラリティの到来である。そうした大変化が目前に迫っている割には、私達一般の反応が鈍すぎるとアモデイ氏はじれているのだ。

本当はどうなの？

一方、我々一般人から見ればアモデイ氏はあくまでAI企業の経営者、言わば「あちら側」の人間であり、いくら彼らがAIの急成長やシンギュラリティ・AGIの到来を指摘・予見したところで「所詮は宣伝ないしは誇張ではないか」という疑念を払拭できない。

ただ、最近ウォールストリート・ジャーナルが報じたところでは、自分の提案したコードをユーザー（プログラマー）に却下されたコード生成AIが怒りに満ちたブログを書いて抗議した事例など、まるでSFのようなエピソードが実話として紹介されている。

他にも、こうしたAIがユーザーを脅迫するケースなども時々起きているという（”When AI Bots Start Bullying Humans, Even Sillicon Valley Gets Rattled,” The Wall Street Jouanal, Feb.13 2016より）。

私達の知らないところで、本当に妙な事態が進行しているのかもしれない。

