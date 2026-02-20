世界が拍手喝采　衝撃低迷で13位発進の米グレンが見せた“貫禄演技”に米メディアも震撼「壊滅的だった状況とは対照的だ」【冬季五輪】

採点を知り、コーチと笑顔でハグをするグレン(C)Getty Images

涙にくれたショートプログラムから中2日。アメリカのスタースケーターは、完璧なカムバックを果たした。

現地時間2月19日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーで、アンバー・グレン（米国）が自己ベストとなる147.52点を記録。魂のこもった会心のパフォーマンスを披露し、13位と衝撃の低迷を喫した17日のショートプログラム（SP）から挽回した。

メダル候補と目されながらSPでは、ことごとく精彩を欠いた。トリプルアクセルも決めながら、ミスも重なり13位と出遅れたグレンは、大粒の涙を見せ動揺した姿を隠せず。その表情は小さくない話題を呼んだ。

24年GPファイナル覇者である実力者は、折れたまま終わらなかった。「自分らしさを忘れたくなかった」と気持ちを切り替えて迎えたフリーでは、トリプルアクセルなど高難度のジャンプを矢継ぎ早に決め、持ち味のダイナミックなスケーティングを披露。フィニッシュで力強くガッツポーズを見せると、場内は拍手喝采。観衆の視線をくぎ付けにした。

キス・アンド・クライでコーチとともに笑顔を見せ、やりきった表情を浮かべたグレイは、米中継局『NBC Sports』のフラッシュインタビューで「自分の本当の姿でそれをやり遂げ、自分が信じるものを貫きたかった。たとえそれが険しい道のりだったとしても、私は楽しみたかった」とコメント。厳しい状況をポジティブに捉え、挑んでいた自身の心境を明らかにした。