400キロの柱を人力で山頂へ運ぶ……400年以上も伏見稲荷大社の鳥居をつくり続ける「宮大工」が凄すぎる

400年も前から建て替え続ける

五穀豊穣や商売繁昌にご利益がある稲荷大神を祀り、全国に約３万社ある稲荷神社の総本宮、伏見稲荷大社（京都・伏見区）。その境内には約１万基以上の鳥居が建ち並び、神々しいほど鮮やかだ。

人々から奉納される鳥居の多くを手がけるのが、400年以上続く伏見稲荷大社御用達宮大工の「長谷川工務店」だ。26代目の当主・長谷川實さん（45歳）は２〜３日に一度、鳥居の文字の墨入れのために早朝から足を運んでいる。

「早朝から多くの参拝者が訪れますので、なるべく人が少ない朝４時頃からヘッドライトを点けて作業します」

鳥居の部材は、参道から徒歩数分の所にある長谷川工務店の工房でつくられる。

御神木であるスギの木を乾燥させた正八角柱の部材が工房に届くと、まずは鳥居上部の貫が通る貫穴を開ける。

次は「削り」の工程。正八角柱の角を徐々に取って、最後に専用の鉋で丸く仕上げる。その後、地中に埋める下部を焼いて炭化させ、耐久性を高める。

柱に文字を彫る作業は、刀１本での繊細な技術を要する。

下書きの文字に寸分たがわず刻んでいく職人技は圧巻だ。そして、朱色の顔料を4度、5度と塗り重ね、文字に墨を入れたら柱の完成である。

400キロの柱を人力で山頂へと運ぶ

伏見稲荷大社は711（和銅４）年に創建された。千本鳥居の記述が登場するのは江戸時代後期以降のこと。朱色の鳥居は信仰の象徴であり、祈願と感謝の証として奉納する文化は現在まで残る。

「お山（伏見稲荷大社の境内にある稲荷山）には人力で部材を運んで、現地で組み立てます。鳥居の大きさは号数で示されますが、最小サイズは５号で最大は25号。５号鳥居の柱１本の重さは50キログラム、10号は400キログラムにもなります」（長谷川さん）

稲荷山山頂付近での10号の建て替えとなると、柱１本を運ぶだけで片道60〜90分、７〜８人掛かり。すべての部材を運んで建てるのは丸２日の作業だ。

５号鳥居の場合、７〜８年で朽ちる。奉納者が建て替えをしない場合、志のある人が新たな奉納者となる。現在も数多くの奉納希望者が順番待ちの列をなす。

長谷川さんが代替わりをする前、駆け出しの20代の頃、鳥居の建て替え作業をしていると「いつか鳥居を建てたい」と、関東在住の経営者に声を掛けられた。

「毎月のように足繁く通っている方で、鳥居を建てたときにはとても喜ばれました。後に聞くと、建ててから会社の業績が上向いたそうで、今では３基の鳥居をご奉納されています」

こうした奉納者らの信仰心が、朱色に輝く鳥居に託されて、伏見稲荷大社の神秘的景観を支えているのだ。

