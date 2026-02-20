東大出身者も疑問視する「女子枠入試」のおかしさ…地方貧困層の男子は、都市部富裕層の女子より恵まれているのか？

ついに今年も迎えた受験シーズン。懐かしさを覚える方も多いのではないでしょうか？

2021年度にはセンター試験が「大学入試共通テスト」に変わり、2022年度入試以降は一般入試利用者の比率が50%を割り込むなどさまざまな変化が起きていますが、その中でも昨今注目を集めているのが「女子枠」に関する議論です。

その名のとおり「女性限定の募集枠」であり、資格や点数ではなく性別で入学資格を規定します。ただし、女子枠には違法・違憲の疑惑が付きまとい、懐疑的な意見も多くあります。

今回は、大学入試制度の研究を行う社会制度研究者の國武悠人さんに「なぜ女子枠が導入され続けているか」を伺います。

前編記事『女子枠入試は「違憲の可能性が高い」「楽に合格する手段にしかなっていない」…専門家が指摘する「最大の問題点」』より続く。

女子枠制度で「ジェンダーギャップ指数」は改善されるか

――ここまで女子枠の問題点を論じてきましたが、実際に日本の男女格差は深刻と報じられており、「ジェンダーギャップ指数」も148か国中118位(2025年版)と非常に低く出ています。これは、無視できない問題なのではないでしょうか？

國武：確かに、女性の理工系比率が低いことは事実です。しかし、女性の理工系比率の低さと関連付けて引き合いに出される「ジェンダーギャップ指数」には、さまざまな問題があります。

ジェンダーギャップ指数は「健康」「教育」「経済参画」「政治参画」の4項目で算出されます。このうち、「健康」と「教育」について、日本はほぼ満点レベルのスコアを出しています。高等教育率はすでに女性のほうが高いわけで、女子枠によってこれ以上ジェンダーギャップ指数が向上されるとは思えません。関係ないわけですね。

ちなみに「政治」は国会議員、閣僚、行政府の長の過去50年における女性比率で評価されるため、数十年は向上しません。理系の方が政治家になりやすい、といったこともないわけですから、女子枠は政治区分にも関係ないわけです。

「経済」は女性管理職比率や賃金の男女格差などから算出されますが、同じ会社で同じ職位の男女で賃金格差をつけるのは違法ですから、同一労働同一賃金です。賃金に差があるとしても、「男性のほうが残業含む長時間労働に従事しており、残業代がついているだけではないか」と考えられます。

女性管理職比率はジェンダーギャップ指数の向上につながりますが、必ずしも理系のほうが文系よりも管理職になりやすいというわけではない。となれば、女子枠を増やしたからと言って、ジェンダーギャップ数値が改善されるのかは、必ずしも明らかとはいえないでしょう。

地方出身・貧困層の男性のほうが、都市部の富裕層の女性より恵まれているのか？

そもそも、ジェンダーギャップ指数は「世界経済フォーラム」という民間財団が策定しているもので、「男性と女性の差を取って、女性が不利な場合のみ『ジェンダーギャップあり』と判定される」など、ツッコミどころも多い。極端な例ですが、女性の進学率が100%、男性の進学率が0%でも、ハイスコアが出てしまうと。

国連開発計画が算出している「ジェンダー不平等指数」であれば男女どちらに偏っていても不平等であるとして指数が低くなるので、こちらのほうがより実質的な「男女平等指数」として見やすいのではないでしょうか。

ちなみに、こちらのデータでは、日本は162か国中17位となっています。男女平等という論点において、国連という公的機関の指数を差し置いて一民間団体が発表している問題点の多いジェンダーギャップ指数を用いている時点で、一定の政治的意図が推認されます。

また、アファーマティブアクションを行うのであれば、さまざまな不利・不平等がある中で、一部だけを取り上げる恣意性を極力排除しなければいけません。

極端な例ですが、地方部在住だったり、貧困層だったりする男性よりも、都会に住んでいる富裕層の女性のほうが恵まれていないのか？ 仮に、理工系分野への進学において女性が男性よりも「不利」だとして、それは、貧困や地方といったあらゆる不利益を差し置いてでも優先すべき不平等なのか？

性別という単一の生得的属性を対象とした「枠」を設けるより、さまざまな不平等を総合的に判断した格差是正措置をとるべきではないでしょうか。

例えば、各大学で「地理条件」や「経済条件」などに点数をつけ、総合的な「逆境指数」や「ホリスティックレビュー」を行うことが代替案として考えられます。これは、米国でも先行事例が存在します。

違憲判決が出ても文科省は責任を取らない

しかも、女子枠は違憲の疑いが濃厚です。仮に違憲判決が出れば各大学は一気に手を引くでしょう。

文部科学省は「多様な背景を持った者を対象とする選抜」としか例示していませんから、仮に、女子枠が違憲だという話になっていても、「大学が勝手に行った」と幕引きを図ることは十分に考えられます。

つい先日も、内閣府男女共同参画局が公表した「第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」の素案にて「女子学生枠の確保等に積極的に取り組む大学の取組を促進する。」と記載されていた部分が、パブリックコメントを経て「理工系女子を含め多様な背景を持った者等、入学者の多様性を確保する選別の実施等に積極的に取り組む大学の取組を促進する。」と修正されていました。やはり、女子枠の設置を直接的に指示したと取られる文書には問題があるとの判断があったのではないでしょうか。

いずれにしても、女子枠は違憲の疑いが濃厚なだけでなく、アファーマティブアクションとしても問題がある制度です。女子枠が推進されてしまう歪な構造が早期に解決され、真に不利益を受けている方々、例えば、地方出身者や貧困層、そして大卒第一世代の方などへの政策的関心が高まることを願っています。

女性であるだけで優遇されて良いのか

さまざまな多様性推進・不平等是正の流れで彗星のごとく躍り出た「女子枠」ですが、長くは続かないでしょう。とはいえ、いま違和感を覚えている大学関係者も、財布のひもを握られてしまっては言いなりになるしかありません。

筆者の母校である東京大学も、男女比率が8:2と歪み切っていることで有名です。多様性を掲げるなら、男女比率の是正は一つの手段かもしれません。ただ、同時に都内の貧困世帯出身である私が、いま高校生だったなら「女性であるだけで優遇される仕組み」に間違いなく憤慨しているでしょう。

「逆境」は、人により状況が異なります。だからこそ、四角四面なお役所仕事で安易に「逆境」を定義するのは、あまりにも危なっかしい。私には、今回の施策によってむしろ格差が広がっていくようにしか見えません。この国の教育は、どこに向かっていくのでしょうか。

・・・・・・

【もっと読む】『京都大学の入試で「定員割れ」が起きた……関係者が恐れている「驚異の事態」』

【もっと読む】京都大学の入試で「定員割れ」が起きた……関係者が恐れている「驚異の事態」