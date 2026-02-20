「どうせもう回復しない」と思われて死亡する事例も…「意識がない」と決めつけない重要性

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

医療現場での大切な意味

外から見て意識があるかどうかわからなくても、脳の検査を通して意識の存在が確かめられる場合があるという現象は、たんに科学的に興味深いというだけでなく、その人にとってどんな治療や対応が必要かを考えるうえで、とても重要な意味をもちます。

たとえば、最小意識状態（MCS）の人の痛みの感覚が、最近の研究で注目されています。MCSの患者さんに痛みを与えると、健康な人と同じように痛みに反応する脳の部分が活動していることがわかってきたからです。つまり、本人は反応できなくても、ちゃんと痛みを感じている可能性があるということです。痛くて苦しんでいるのに周囲に伝える方法がないというのは最悪な拷問のようです。そのため、こうした患者には積極的に痛みを和らげるケアを行うことが大切だと考えられます。

また、カナダのある調査では、事故で頭を強く打ったことによって1ヵ月以上意識が戻らない人のうち、亡くなった人の多くの死因が「治療を途中でやめたこと」でした。つまり、「どうせもう回復しない」と思われて十分な治療やリハビリテーションが行われず、結果として亡くなってしまったケースが多かったのではないでしょうか。

意識があるかもしれない人を「意識がない」と決めつけないこと。その人の中にどんな感覚や思いが残っているかに目を向けること。これらは、とても大切な課題なのです。

「誰一人取り残さない社会」という言葉を、SDGsでよく耳にします。意識障害のある人が脳スキャンを使って自分の気持ちを伝えることは、たとえば目が悪い人が眼鏡をかけたり、足の不自由な人が車いすを使ったりすることと、同じような意味をもつのかもしれません。--重い障害をもつ人にとっての「合理的配慮」なのです。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

