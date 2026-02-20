過激派や陰謀論者はどのような社会から生まれるのか？…ワクチン被害への「やり場のない怒り」が、アジア系ヘイトへと転嫁される「連鎖の正体」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈【「運び屋」はSNS】アメリカとブラジルの議会襲撃、ナチス再興のクーデター…世界で「Qアノン」流の陰謀論が広がる恐ろしい仕組み〉に引き続き、自由より統制、民主主義より権威主義を志向する者たちの「レコンキスタ（失地回復）」の潮流がいつ始まったのか、などについて詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

コロナが拍車

そうした潮流に拍車をかけたのが新型コロナウイルス禍だ。20年3月、世界保健機関（WHO）が「パンデミック（世界的大流行）」を宣言して以来、多くの人が巣ごもり生活を余儀なくされ、SNS依存が強まったからだ。

他人との接触が制限される中、SNSは「貴重な交流の場」となり、「多くの人々の『命綱』と化した」とクーパーは言う。ソーシャルメディアはコロナの流行下、受け手に圧倒的な影響を及ぼすようになった。

だが、そこには何のフィルターもない。情報を吟味したり、取捨選択したりする編集者など存在しない。SNSは対話ではなく、自らの考えを一方的に宣伝する道具というマイナス面をはらんでいる。

クーパーにインタビューした時も、コロナが猛威を振るっていた。彼は「われわれはしばらく、コロナと共に暮らすことになる。だから、SNSに依存する状況は今後も続くだろう」と語っていた。

外に出かけず、人と触れ合うことのない生活。デジタル空間に身を委ね、バーチャルな情報にのめり込む。そうした環境に長く置かれ、役所や政治家への不満を募らせていったら、どうなるか。

「過激思想に縁遠い人でも、引き寄せられてしまう恐れがある」

陰謀論の沃野

クーパーは険しい表情で続けた。

「例えばこんな実話がある。コロナが流行して間もない頃、あるアメリカ人夫婦が感染し、2人とも重症化した。奥さんは死の淵をさまよったが、コロナの治験薬を投与され、九死に一生を得た」

夫も何とか回復したが、彼の兄弟は対照的な道をたどった。1回目のワクチン接種後に副反応が現れ、重い後遺症を抱え込んだ。接種を推奨した行政に「だまされた」と感じ、政府への敵意を募らせていったという。

「コロナ流行時、政府や行政は『あなた自身や子供たち、隣人を守ろう』と繰り返し、ワクチン接種を促した。彼の兄弟はその通り行動した。それなのに、こんな仕打ちを受けることになってしまった」

そんな時、「過激思想が心に忍び込む」とクーパーは言う。「やり場のない怒りにさいなまれ、それを誰かに転嫁しようとする。アジア系アメリカ人への憎悪犯罪（ヘイトクライム）が増えた一因だろう」

コロナ下のアメリカでは、アジア系市民に対する憎悪犯罪が急増した。ある人権団体の調査によると、WHOがパンデミック宣言した20年3月から1年間に報告されたヘイト件数は3795件。1日10件のハイペースである。(注2)

コロナを巡る陰謀論も花開いた。当時のアメリカでは「中国人が世界を支配するため、新型ウイルスを作り出した」「ワクチン接種は、製薬会社をもうけさせるための政治家の策略」といった根拠なき風説が横行した。

他者への憎悪や敵意を募らせ、民主主義を支える制度への信頼を失った社会は「過激派や陰謀論者の沃野だ」とクーパーは語る。「彼らの『ブラックホール』に一歩足を踏み入れると、底なしの深い闇が待ち受けている」と警告した。

ナチ・ハンターの遺言

クーパーがデジタル空間におけるヘイト（デジタルヘイト）と関わるようになったのは、サイモン・ウィーゼンタールとの出会いにさかのぼる。2005年に亡くなったホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）の生き証人だ。

ウィーゼンタールは1908年、旧オーストリア・ハンガリー帝国の一角、今のウクライナ西部で生まれた。第2次大戦中の41年以降、ヨーロッパ各地にあったナチス・ドイツのユダヤ人強制収容所で過ごす。

ドイツ降伏が迫った45年5月5日、現在のオーストリアにあるマウトハウゼン収容所から解放された。体重は90ポンド（40kg余り）までやせ衰えていた。親族89人がホロコーストの犠牲となった。

ウィーゼンタールは戦後、「ナチ・ハンター」として戦犯追及に動き出す。ナチス親衛隊（SS）の元中佐で、南米アルゼンチンに身を隠していたホロコーストの責任者アドルフ・アイヒマンの逮捕にも一役買った。

クーパーによると、ウィーゼンタールには「ある強い思い」があったという。大戦前の20〜30年代、ユダヤ人が独裁者アドルフ・ヒトラーやナチスの正体を十分に見抜けなかったことへの「痛恨の念」である。

だから大戦後、反ユダヤ主義を監視し、人権教育を広めるために、自らの名を冠した「サイモン・ウィーゼンタール・センター」を設立する構想が持ち上がったとき、準備を進めていたクーパーに助言した。

「過去の戦争犯罪だけでなく、新たな脅威に目を向け、その正体を徹底的に究明し、早いうちに芽を摘まなければいけないよ」

クーパーはその遺言を胸に秘め、うごめく「敵」を追跡する。89年に冷戦が終わり、グローバル化を象徴するインターネットというニューメディアが現れると、いち早くネット空間に目を向けた。

